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「歷史都是偶然的！」柯文哲笑談組黨：黨綱、黨章都還沒想好

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▲▼柯文哲參訪苗栗幼安教養院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲參訪苗栗幼安教養院，會後接受媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

台北市長柯文哲3日上午8時前往苗栗幼安教養院關懷，並由院長林勤妹帶領參觀環境、與憨兒互動。會後媒體聯訪，被問及組黨問題時，柯文哲則說，30年前民進黨組黨，國民黨也是阻礙，但台灣經過30年來的努力，不應當再出現阻擋、杯葛的手段，「這不是一個民主國家的正常現象！」

柯文哲3日受邀前往幼安教養院，坦言教養院董事長王志榮過去曾與他有過不小的淵源，先前柯在台大醫院任職時，王志榮曾二度進到醫院換心，並數次裝上葉克膜救命，而進行手術操刀的，就是柯文哲。此次柯文哲蒞臨參訪，林勤妹也向他表示感謝，「謝謝柯市長救回董事長，讓他能有更多時間，陪伴、照料這些陽光天使們！」柯文哲在參觀完教養院環境後，也致詞表達感謝，「謝謝很多人，發揮愛心、同理心，教養院成立26年了，謝謝你們！」

▲▼柯文哲參訪苗栗幼安教養院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼柯文哲參訪苗栗幼安教養院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼柯文哲參訪苗栗幼安教養院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲在台大醫院任職時，曾協助王志榮兩度進行換心手術。（圖／記者莊喬迪攝）

會後媒體聯訪時，被問及是否會親自與鴻海董事長郭台銘接觸時，柯文哲表示，如果有什麼問題會由幕僚先處理，「大概幕僚處理就很夠了。選舉是一個說服的過程，每個候選人的優缺點、關切的問題，想辦法去說服民眾、說服別人支持你，就是這樣子！」

此外，針對過去柯文哲曾砲轟苗栗破產議題，引起縣長不滿，此次走訪苗栗是否會有疙瘩？柯文哲則回應「這沒什麼關係吧，我只是來看教養院，拜訪醫界的老朋友，應該沒什麼關係啦！」

▲▼柯文哲參訪苗栗幼安教養院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲直言此行來到苗栗僅是關懷教養院、拜訪醫界老朋友。（圖／記者莊喬迪攝）

對於籌組「台灣民眾黨」一事，柯文哲表示，這真的是中午吃便當突然想到，當時就問心腹蔡璧如「要不要去登記一下」，「歷史都是偶然的，我現在黨綱、黨章都還沒想好，如果遇到有人要收身分證加入政黨的，不要上當，我們會採用網路登記，現在網站都還沒做好勒！」

另一方面，對於籌組政黨過程是否有受到阻礙？柯文哲則說，「這也是我要告訴民進黨的，30年前你們組黨，國民黨也是阻礙，但台灣經過30年的努力，不應當再出現阻擋、杯葛的手段，這不是一個民主國家的正常現象！」

▲▼柯文哲參訪苗栗幼安教養院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台灣民眾黨預計將於6日正式成立，但柯文哲笑言「黨綱、黨章都還沒想好」。（圖／記者莊喬迪攝）

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關鍵字：柯文哲,苗栗,組黨,台灣民眾黨

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