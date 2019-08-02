台中國道內側龜速開90km！一張「賓士背影照」挨罰3000　警嗆：違規告發

記者許力方、黃孟珍／苗栗報導

苗栗通霄一名張姓男子日前收到一張罰單，開車行經國道4號東向7.5公里處時，以時速90公里行駛內側車道，被開「小型車未以規定之最高速度行駛非超車，而行駛內側車道」罰3000元，氣得投訴媒體，光憑一張照片認定龜速占用車道，「根本搶錢」。對此，警方認定他違規行為屬實，依法告發，若不服可向監理單位申訴。

事發於6月28日上午10時許，張姓男子駕駛黑色賓士休旅車行經國道4號台中神岡路段、東向7.5公里處，限速100公里，但他行駛在內側車道，被國道警方附上採證照片逕行舉發，認定他「行駛高速公路未依規行駛車道」，也就是行駛內側車道時速90公里，未達最高限速，開罰3000元。

▲張男痛批警方只憑一張照片開罰龜速3000元，「根本就是搶錢」。（圖／當事人提供）



「光憑這張照片就要罰款！讓我有很大的質疑！」張姓男子表示，開國道4號已經行之有年，都知道哪些路段有測速照相，以前都只有超速被罰，倒是第一次碰到「龜速」被開單。該路段限速100公里，但他自認速度也不慢，遠遠就看到警察在避車道測速照相，怕超速才踩了剎車，結果就因此被開龜速罰單，「難道都沒有彈性嗎？只靠瞬間一張照片，就可以說影響交通嗎？」

張男表示，碰到警方測速而剎車，結果卻換來一張龜速罰單，應該有影片佐證他車速過慢，痛批警察擾民、「根本搶錢」，一定會爭取權益到底，提起行政訴訟。

對此，國道三隊交通組長張弘杰回應，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第8條規定，一般國道最內側為超車道，且必須是小型車，小型車於不堵塞行車狀況下，必須以容許最高速限行駛。當時該路段限速100公里，我們警方測得該車時速90公里，已經低於最高速限，占用內側車道行駛，違規行為屬實，值勤警員依法開單舉發，並無不妥。

苗栗監理站站長蘇淑賢則指出，民眾收到舉發罰單，「可能只有一張佐證照片」，國道警察開單不會只單憑一張照片就認定違規，民眾若不服，可以和裁決單位提出申訴，將會函請舉發單位，提供相關的佐證資料。