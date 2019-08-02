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社會 社會焦點 保障人權

1張「龜速照」罰3000　駕駛：「就是見警察才減速」批搶錢　　　

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▲張男收到這張龜速罰單，認為非常不合理，也會向監理站申訴。

▲張男收到這張龜速罰單，認為非常不合理，也會向監理站申訴。 （圖／本人提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名張姓男子，日前收到1張在國道上違規的罰單，違規事由是「小型車未以規定之最高速度行駛非超車，而行駛內側車道，行速90公里」，依法處罰3000元；張男不平的表示，就是因為經過這路段時，看到警察在拍照，才會下意識的去踩煞車，沒想到就是這瞬間被拍到，實在讓人難以服氣。

駕駛張男表示，自己開國道4號已經行之有年了，都知道哪個路段會有測速照相，以往只有超速被罰，像這樣龜速被開單倒是第一次碰到；6月28日上午10時許，他開車行經國道4號7.5公里處，此路段限速100公里，自認速度也不慢，且遠遠就看到警察在一旁測速照相，因為怕超速，所以踩了煞車，結果卻因為這樣被開「龜速」罰單；張男怒批，難道都沒有彈性嗎？只靠瞬間一張照片，就可以說影響交通嗎？

▲罰單上所附帶的照片只有瞬間一張，也讓張男不滿都沒有彈性。（圖／本人提供）

▲罰單上所附帶的照片只有瞬間一張，也讓張男不滿都沒有彈性。（圖／本人提供）

國道3隊交通組長張弘杰表示，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第8條規定，內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。但張男當時未以最高速限100公里行駛內側車道，違規行為屬實，值勤警員依法舉發，並無不妥。

而苗栗監理站長蘇淑賢也說，國道警察開單，不會只單憑一張照片就認定違規，民眾若不服可向監理單位提出申訴，監理單位也會函請舉發單位提出相關佐證資料。

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關鍵字：國道,龜速,開罰

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