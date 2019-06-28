愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任即將滿半年，但27日有媒體公布2019年全國縣市總體競爭力的調查結果，高雄市竟從原先的第8名降至第12名。對此，28日中午11時韓國瑜親上火線向市民報告14項施政亮點，而對於大家最關注的愛情摩天輪，韓國瑜表示，目前已有美國、英國和法國各1家企業，對高雄推動愛情摩天輪有高度興趣，並將於8月加入愛情產業鏈行列。

▲韓國瑜14項施政亮點報告，宣布8月有3廠商加入愛情產業鏈行列。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜28日率領市府團隊說明14項施政亮點，其中，「首富經濟」政部份，韓國瑜表示，自上任以來他致力為農漁業找出路、拓商機，並開啟「南南合作」、打開外銷通路，而在訂單部分也已交出漂亮成績單。

在招商引資方面，韓國瑜再提到，上任至今累計投資高雄的洽談金額，已超過3,600億元，新增投資案達700億元，增加超過6,000個就業機會，而和發產業園區也新增17家廠商進駐，總投資高達204億元。

▲韓國瑜率隊說明施政亮點。（圖／記者賴君欣攝）

另外，對於防洪治水，高市府也已盤點68處淹水點，完成改善14處，雨水箱涵普查明顯破損236處，已完成修復58處，另明溝、箱涵及側溝清疏長度共2218.7公里，清疏量是去年全年的1.4倍。

高市府也表示，目前已完成建置醫療觀光網，媒合國外商會與5大醫療觀光推動醫院簽訂醫療觀光合作意向書，推出的醫療觀光套裝行程，東南亞首發踩線團6月已參訪，統計1至5月，全巿就醫的國際病人有9243人次，較去年同期成長6％。

至於眾所矚目的愛情摩天輪，韓國瑜則是在致詞時表示，八月將會有3家廠商加入摩天輪的愛情產業鏈行列，而這三家廠商分別來自美國、英國及法國，他們都展現了相當高度的興趣。

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