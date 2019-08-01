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台北仁愛路「妖怪大遊行」！鬼門開首日巨型樹妖、蟾蜍精妖氣噴發

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▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）
▲空總在鬼門開首日舉行「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行活動。

記者林育綾／台北報導、攝影

今（8/1）是農曆七月鬼門開首日，台北「空總台灣當代文化實驗場」舉辦一場「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行活動，下午17:30起從園區內開始繞行至場外仁愛路、建國南路，現場氣氛歡樂像是嘉年華，又帶著些許莊嚴、詭異。由於一開始烈陽高照，讓民眾說「一點也沒有鬼月的感覺！」不過後來隨著「道士」帶領，加上詭譎音樂、各路鬼怪打扮的參與者，讓氣氛開始「有點毛毛的！」

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）
▲遊行集合時烈陽高照，讓參與民眾一開始也說「一點都沒有鬼門開的感覺！」

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台北空總近期舉辦「妖氣都市」展覽，適逢鬼門開首日更舉行「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行活動，由台南藝術大學建築所師生合力打造「巨妖裝置群」，包括樹妖、蟾蜍精、蜈蚣精與泥怪等，搭配偶戲、舞蹈、劇場行動⋯等表演，吸引數百民眾加入遊行行列，不但有親子族、大學生、Coser，還有外國人特地以一身龐克裝扮加入隊伍。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）
▲▼台南藝術大學建築所師生合力打造「巨型樹妖」，還有其他妖怪裝置群。
▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

遊行時間約1.5小時，以隊伍繞行，帶領群眾一起尋找「流滯於人間的妖」，在「道士」的引領下，時而氣氛幽默，時而莊嚴、詭譎。台南藝術大學建築所師生也在園區的4個「妖氣聚點」，帶來妖氣沖天的舞蹈表演，在其中一個聚點停留時，還邀請所有參與遊行的民眾一起「灑米」驅邪、祈福。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

▲▼搭配偶戲、舞蹈、劇場行動⋯等表演，吸引數百民眾加入遊行行列。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

空總自7月5日舉辦「妖氣都市-鬼怪文學與當代藝術特展」以來，已累積破萬觀展人次，該展覽由國立台灣文學館與空總共同主辦，展覽結合文學、藝術、動漫插畫、ARVR等元素，在鬼怪文學與當代藝術的奇幻光譜中，打造屬於台灣的百年孤寂魔幻場域，還原台灣妖怪的繽紛面貌。

「妖氣都市」特展吸引各界矚目，除了眾多海內外媒體前來採訪報導外，更引發不少藝文、時尚與設計等社群網站的討論與介紹，成功帶動本土妖怪議題的關注，同時也藉由這次跨領域的展演策劃，匯聚文學、當代藝術、插畫、錄像裝置、視覺設計…等不同領域專業工作者，與社會大眾共同探討互動。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

▲▼台南藝術大學建築所師生也在園區的4個「妖氣聚點」，帶來妖氣沖天的舞蹈表演。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

除了鬼門開首日遊行，空總也會在8月30日當天舉行「鬼門關」百鬼遊行，因此錯過這次遊行的民眾，可以把握月底的機會，一起加入遊行行列。而「妖氣都市」特展將舉行至9月15日，於空總圖書館展演空間及A棟宿舍展出。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）

▲▼超過百位民眾參與，讓仁愛路頓時妖氣沖天，應景「妖氣都市」特展和鬼月氛圍。

▲▼ 鬼門開首日，台北空總舉辦「妖氣都市－百鬼行」妖怪大遊行（圖／記者林育綾攝）


▲空總「妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展」展出至9月15日。（圖／空總台灣當代文化實驗場）

妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展
日期：即日起～2019年9月15日
地點：空總台灣當代文化實驗場 C-LAB
圖書館展演空間及A棟宿舍
地址：台北市大安區建國南路一段177號
時間：週二–週日 11:00-18:00
(週一及國定假日休館) 免費入場

百鬼行（妖怪遊行）活動資訊
日期：2019年8月30日(五) 17:30
地點：空總台灣當代文化實驗場，園區戶外空間（表演約1.5小時，全程戶外移動進行）
如何參與？17:30前，至空總圖書館展演空間戶外廣場集合，領取「百鬼行」通行布條，準備出發。

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關鍵字：空總,鬼門開,妖怪大遊行,百鬼行,妖氣都市

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