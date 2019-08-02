台北貨櫃屋「神秘閱讀書房」　500本黑色封面「抽籤」與書相遇



▲台北當代藝術館戶外醒目的貨櫃屋，舉行「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」打造成神秘閱讀書房。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

台北當代藝術館近來推出2檔免費展覽，其中在戶外貨櫃屋「遠方的書間」特展，打造成「神秘閱讀書房」，裡頭有500本「黑色覆面書」全看不到書名、作者，但每本都編上編號，參觀者可以透過「抽籤」來與命運的書相遇，也可以隨意選擇自己喜歡的號碼。而室內展覽「台灣！我來了」由5位國內外藝術家創作，重新觀看來台異鄉人的文化移動，讓我們發現「不知道的台灣」。

▲「神秘閱讀書房」裡頭佈滿包覆著黑色書衣的書籍。

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▲500本書只有編上編號，從外觀無法得知每一本書的書名、作者。

當代藝術館的戶外貨櫃屋空間舉行 「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」，將這個亮眼的紅色貨櫃屋打造成一間「神秘閱讀書房」，裡頭佈滿包覆著黑色書衣的書籍，總共有500本，從外觀無法得知每一本書的書名、作者，唯有透過親自「翻閱」後才能了解書本內容，隱喻人們「面對未知的無懼和坦然」。



▲可以透過竹籃裡的籤，用抽籤方式「與書相遇」。



▲也可以自行挑選喜歡的號碼來翻閱。

阿緹蓉說，以前自己也很恐懼面對「未知」，但漸漸發現，如果不以那麼恐懼的心態來面對「未知的事物」，反而能因此在心裡長出豐厚的能量。這500本書都看不見書名，但每一本都有編上編號，參觀者可以用「抽籤」的方式，就好像我們去廟裡求籤，來看看你會與哪一本書相遇；當然，也可以隨意拿起一本來翻閱。

▲▼唯有透過親自「翻閱」後才能了解書本內容，隱喻人們「面對未知的無懼和坦然」。

「遠方的書間」展覽現場也播映日本舞踏家太田直史的錄像作品，捕捉各種生物姿態，彰顯生命充滿詩意與哲理的思索和敬意。而在8/13-18日、9/24-29兩個梯次期間，下午14:30-17:30，阿緹蓉老師也會在貨櫃屋現場駐點，民眾可以隨時加入和藝術家一起急性繪畫、創作、交流。



▲「遠方的書間」由台灣藝術家阿緹蓉(右)、日本的太田直史(左)聯展。（圖／記者林育綾攝）





▲太田直史今（8/2）也在記者會帶來舞蹈。





▲「遠方的書間」、「台灣！我來了」兩檔展覽藝術家。

另一展覽「台灣！我來了」由新生代策展人程少鴻策畫，透過5位來自西班牙、菲律賓及台灣藝術家作品作為引線，探討殖民者與被殖民者之間交錯的身分關係，也從異鄉人眼中發現我們可能不知道的台灣。

展覽透過向這些異鄉人提問「為什麼來到台灣？」而藝術家將以外國人的觀點及現地製作的作品做出回應；另外2位台灣藝術家高俊宏、李紫彤則以田野調查、虛實交錯的紀錄片，重新敘事殖民文化交替的歷史。

「遠方的書間」、「台灣！我來了」兩檔展覽自8月3日至9月29日在「台北當代藝術館」同步舉行，開放民眾免費參觀。



▲「台灣！我來了」其中一位藝術家拍攝長達70分鐘影片，觀眾可席地而坐觀賞。



▲「台灣！我來了」藝術家高俊宏在展間設置「測鬼機」，紅燈亮起表示現場有⋯⋯。

「遠方的書間」、「台灣！我來了」

日期：8月3日至9月29日

地點：當代藝術館

地址：台北市大同區長安西路39號

日期：即日起至10月31日

時間：10AM - 6PM，每周一休館

（此兩檔展覽為免費參觀）

►展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯ 5位藝術家帶你看「不知道的台灣」