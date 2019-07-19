台北當代藝術館18週年！「這計劃」=成年禮　橫跨3代作品追溯台灣



▲「台北當代藝術館」18週年，新展覽「少年當代」拉開重要的5年計劃序幕，此為梅丁衍作品《少年台灣》一角。（圖／當代藝術館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「台北當代藝術館」開館邁入18週年，今（7/19）透過新展覽「少年當代—未終結的過去進行式」拉開重要的5年計劃序幕，象徵著當代館的成年禮。該展期自即日起至10月31日，匯聚了16組藝術家，分別出生於1950年到1980年之間，透過橫跨三個世代的作品，來探索台灣的生活、文化記憶。



▲梅丁衍陳設少年時期玲瑯滿目懷舊的日常生活收藏品，宛如走入台灣記憶的時光隧道。



「少年當代」由知名策展人高千惠策劃，探索1950至1990年之間出生的藝術家，在戰後三個世代的生活及文化記憶，以及他們充滿壓抑與變革的共同過去。

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藝術家以回顧的方式，深入追溯童年及少年時期的回憶，呈現集體回憶的影響與及個人美學觀念，透過視覺藝術，重新檢視少年當代的靈感來源、歷史語境，以及藝術語言的轉變，這些皆為台灣當代藝術發展洪流中的重要部分。



▲《理想房屋》作品打造出1957年至1994年間，八棟公寓及大廈的「樣品屋造型展間」。

作品從當代語境、藝術和歷史中攫取靈感，逐一揭示從個人到社會意識的覺醒，對島嶼的身份及地域、社會系統、殖民歷史、西方影響及願景持續回應，從而勾勒出台灣文化發展的藍圖。





▲潘小雪館長、策展人高千惠、展出藝術家及春之文化基金會等。

此次參展的16位(組)藝術家包括：劉秋兒、梅丁衍、張乾琦、徐瑞憲、郭俞平、王逸帆、黃國才、張君懿、謝鴻均、高俊宏、陳泓易、雪克、洪鈞元、張立人、許哲瑜、美的建設團隊(林玉婷、林君安、林建志、楊佳璇、凌宗魁、蕭文龍)。

台北當代藝術館館長潘小雪表示，18年是步入成年的象徵，選擇在這個時候開展「當代藝術ongoing」五年計畫，對於台灣當代藝術的發展既是回顧，也是展望。通過首展「少年當代」展覽，也期望為參觀者提供有關台灣當代藝術誕生的深入觀點，探討藝術與社會的關係。

▲雪克作品《1989》重建了校園空間，以教室黑板等比例的投影布幕影像，檢視充滿規訓的童年記憶，是如何形塑了一個世代的共同樣貌。





▲黃國才《絕對空虛》。

此展覽唯一來自香港的藝術家黃國才，透過系列裝置作品《絕對空虛》，以互動式自行車雕塑、音樂、舞蹈及錄像，重現自己青少年時期日本及香港偶像派音樂與霹靂舞等，呈現西方文化影響下，港台大眾文化的異同。



「少年當代—未終結的過去進行式」是「當代藝術 ongoing」5年計畫的首展。未來五年內，當代館將每年邀請一位專業策展人，分別針對五大策展議題：當代藝術的萌發過程、空間創造、體制健檢、當代藝術在台灣、當代藝術的跨域，提出獨到的切入點與詮釋視野。

「少年當代—未終結的過去進行式」

地點：當代藝術館

地址：台北市大同區長安西路39號

日期：即日起至10月31日

時間：10AM - 6PM，每周一休館