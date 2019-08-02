北市府直播上癮？殯葬處推公祭直播　挨批100％失敗政策

記者陳家祥／台北報導

為消弭民眾「趕不及道別」之遺憾，台北市政府民政局殯葬管理處推出「網路公祭」服務，讓民眾參加公祭能有更多選項，還推出辦理「網路公祭」即可享有禮廳使用費免費或減免的福利。但此政策引來議員痛批沒有專業判斷，就算要推，也應該要有一個機制可以過濾看熱鬧的外人，有失對家屬的尊重。

民政局強調，「網路公祭」去年就有嘗試，主要是讓無法親自參加公祭的民眾，透過網路直播方式參與，實現「公祭零距離」，今年殯葬處進一步在所屬殯儀館建置免費WIFI網路。殯葬處表示，自108年8月1日起，凡辦理「網路公祭」者，得享有禮廳（或真愛室）使用費免費或減免之優惠，原價日及減價日，免收費用；加價日，減半收費，可大幅節省民眾之喪葬費用。

殯葬處副處長王文秀說，之前就有試辦過，有家屬願意直播的話，會協助和業者溝通。至於外界關心的隱私部分，王文秀解釋，專區是開放的，家屬可以跟業者商量要不要開放留言；王也說，若有隱私考量，家屬可在訃文上有帳號密碼，這技術是可以做到的。

對此，民進黨議員許淑華表示，很多事情官員要有專業判斷，不是市長要做什麼就做什麼。她直言，公祭屬個人隱私問題，且習俗信仰不是科技說取代就可以取代的，公祭是對往生者的懷念，不是一種噱頭，不如推樹葬、海葬，還比推直播好。

許淑華批評，這是百分之百失敗的政策，不要做無謂的幻想，政策好好處理才是重點，雙子星怎麼辦？大巨蛋光害問題？社會住宅的陳情案件？施政要看優先順序，比較重要的沒有盯緊進度，不把時間花在這些事情上？

國民黨議員陳炳甫則表示，新的科技是好事，對於一般民眾來講是比較特別一點，但生死議題是敏感的議題，台灣民眾不像國外看得比較淡，如果剛好人不在，沒辦法出席的話，或許也是一個機會。「但是這部分還是要透過一些機制過濾一下」，陳炳甫說，目前方式是大家隨便都可以看，會讓民眾有顧慮，也許要給一個帳號密碼在訃文上，或是QRcode，避免外人看熱鬧。