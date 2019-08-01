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爸爸「3階段投保」曝光！逐步加上醫療險　全球人壽：40%已婚男還沒保

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▲全球人壽建議爸爸「3階段規劃」投保策略。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽建議爸爸「3階段規劃」投保策略。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

父親節將至，正處於人生階段各自打拚的爸爸們要好好檢視自己的保障。壽險業者建議，父親在奔波忙碌之餘，也要適時注意手上的保單，並根據自身的年紀和需求以彌補更好的保障，透過階段性安排，強化自己與家庭的醫療防護力。

即使台灣女性就業比例增高，部分家庭仍以男性作為主要經濟來源。爸爸們努力工作兼顧家庭、同時在外奔波應酬，導致發生意外事故及疾病風險往往比女性高。全球人壽引用衛福部最新統計指出，台灣男性身心障礙人口數為65萬8064人，女性為51萬6785人，身心障礙人口數占性別總人口數比率，男性為5.62%，較女性4.35%高出1.27個百分點。

如果這時負責家庭經濟的爸爸健康狀況出問題，或許將會影響全家人經濟，造成家庭經濟停擺，同時負擔龐大的醫療照顧支出。根據全球人壽大數據團隊觀察，去年25至60歲的已婚男性新保戶投保住院醫療險（包含實支實付醫療險）的比例超過60%，意味著爸爸們也開始注意到相關的風險，但剩下約40%還沒有加保。

全球人壽協助爸爸們檢視「人生3階段」，分為：25至34歲的「新手爸爸」、35至49歲「三明治族爸爸」、50至60歲的「熟齡爸爸」，讓爸爸們逐步安排醫療、照護及手術的相關保障。

▲全球人壽建議3階段爸爸投保重點。（圖／全球人壽提供）

第一階段是25至34歲的「新手爸爸」正努力衝刺事業，剛成家後也計畫生育下一代，但起步不久資產有限，全球人壽建議先把基本保障補足，可選擇相對額度較低的終身醫療險主約，搭配一年期定額醫療附約及實支實付醫療附約方式拉高保障，如主約投保日額1000元，再加上附約投保日額約4000元到5000元，就可以提供醫療基本保障，因應自費病房或住院期間的看護費用與醫療雜支費用。

第二階段是35至49歲的「三明治族爸爸」，正值重大責任時期，上有長輩要照顧，下有小孩要撫養，因此這階段更要重視經濟保障，全球人壽建議保障重點可以終身醫療險為主，主要是一年期醫療險附約會隨著年紀越來越高，不利於累積退休資產，因此機動調整後可透過失能扶助險來補足發生失能無法工作的可能，造成經濟中斷、照護費用增加的保障缺口。

第三階段是50至60歲的「熟齡爸爸」，小孩已獨立自主，肩上重擔減輕許多，對於自身的保障應考慮退休後因長壽可能增加的醫療及照護費用，尤其醫療技術進步，但不見得納入健保給付，費用相當可觀。全球人壽建議，可以透過手術險來減輕各種手術費用支出的財務負擔；若身邊有多的預算，還可投保還本型的失能扶助險，有效轉嫁未來老後可能面臨的失能長期照護風險。

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關鍵字：爸爸,父親節,父親,家庭,保險,全球人壽

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