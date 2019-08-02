併東京著衣涉內線　前久大董座300萬交保…周品均喊「公司還我」

▲前久大資訊董事長鄭博文涉併購東京著衣內線交易案，被檢察官諭令300萬元交保 。（圖／記者趙永博攝）

記者劉昌松、趙永博／台北報導

上櫃公司創新新零售(3085，原名久大資訊)2016年併購「東京著衣」，股價因此飆漲20多元，如今確傳出，當年有人趁消息公開前買股牟利，台北地檢署1日指揮調查局台北市調處，搜索約談前久大董事長鄭博文等14人，檢察官2日凌晨複訊後，依內線交易等罪，諭令鄭博文300萬元交保後傳。

▲東京著衣創辦人周品均。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

久大資訊1995年成立，2004年成為台灣第一家上市櫃的網路類股，2016年10月發佈併購知名網購平台「東京著衣」的重大訊息，之後陸續併購「101原創T恤」及「拍手童裝」，久大的股價從2016年公告併購前的9月底，每股12元，飆到隔年改名創新新零售後的逾37元。

但檢調獲報，有人因在重訊公布嫌事先得知併購消息，進場買入久大股票，趁漲勢大賺一筆，在完成相關蒐證後，在1日兵分12路搜索，並約談久大前董座鄭博文等14名被告與證人，全案將朝違反《證券交易法》方向偵辦。

▲周品均po文感嘆內線交易案。（圖／翻攝周品均臉書）

而東京著衣創辦人周品均，因2013年和事業夥伴、丈夫鄭景太傳出婚變後，以退出東京著衣經營團隊，在得知併購案扯出內線交易醜聞後，1日也引用《ETtoday新聞雲》快訊報導，並在臉書po文點名當年發生股權爭議的前夫，「難怪當時明知東京著衣63%股權應該屬於我，卻還是連夜跟違約不移轉股權給我證董事長買下爭議股份，為的是什麼？真相大白。」「正正當當一個品牌被拿去炒股」，「沒有要好好經營可以還給我嗎」。

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