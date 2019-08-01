飲料店大火延燒揪出「女員工丟菸蒂」　老闆慘賠鄰居2百萬

記者劉昌松／台北報導

台北市中正區某處整排的平房建築，在2018年8月間因一場無名大火延燒，導致多家店面遭燒毀，所幸無人傷亡，現場起火點是早已打烊幾個小時的飲料店，老闆摸摸鼻子認賠1、2百萬元給鄰居後，台北地檢署根據火場鑑識結果，確認是當天在飲料店工作的王姓女員工下班前抽菸，沒熄滅就丟進垃圾桶引燃，檢察官1日依失火燒毀他人所有建築物罪起訴王女。

▲台北市南昌路在2018年8月間飲料店大火，起火原因是女員工菸蒂沒熄滅丟進垃圾桶引燃。（圖為資料照／記者黃彥傑攝，下同）

2018年8月21日晚上9點多，南昌路二段1處連棟式1樓平房店面發生火警，現場濃濃黑煙密布，消防局動員大量人車前往搶救，火勢在1個小時年就獲得控制，造成包括機車店等4間店面、8輛機車燒毀，警消勘查起火點疑似飲料店後方的兼用倉庫的員工休息室。

但是當時飲料店已經打烊好幾個小時，根本沒人在店內，起火原因引發諸多揣測，鑑識小組進一步調查排除電線走火，起火點有根菸蒂，飲料店老闆娘想起事發當天，她跟王姓女員工(21歲)最後離開，離開前王女在休息室抽了根菸。

因為監視器證實之後就沒有人再進入休息室，且老闆娘的確沒有再抽菸，檢察官因此認定王女是引發這場火警的元凶，將她提起公訴。據了解，飲料店老闆和老闆娘，先前已經賠償附近遭潑及店家1、2百萬元，未來將考慮是否轉向王女求償。

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