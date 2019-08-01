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40顆藥配紅酒「拖著腳走路像活屍」　她尋短卻斷片控網友性侵

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）
▲想不開的女子吃40多顆安眠藥配紅酒尋短，事後指控網友趁她吃藥斷片時撿屍性侵。（示意圖與本案無關／翻攝pixabay網站，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子和金姓男網友去開房間，女子趁金男洗澡時，拿出40多顆各種安眠藥劑，配著紅酒一飲而下，隨即斷片，她事後經友人提醒，指控金男性侵，金男坦承有性行為，但女子有跟他有聊天「互動」，旅館櫃檯也證稱，女子「自己拖著腳走路離開」，台北地檢署根據醫師意見，認為一般人無法分辨女子因酒、藥作用失去意識，所呈現的「活屍」狀態，處分不起訴金男。

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

這起活屍性侵案發生在2018年間，被害女子正在心情差想自殺的時候，金姓男網友約她見面，她隱藏尋短念頭，帶著之前精神科醫生開給她的安眠藥、鎮定劑40多顆，和金男相約在一處公園見面，共享了1瓶紅酒後，再買了第2瓶紅酒到旅館開房間續攤，金男進房先洗澡，被害人獨自在床邊想不開，拿出藥丸配著紅酒一乾而盡，斷片羅生門就此展開。

被害人指控，她吃藥配酒之後就完全沒有意識，再次醒來時是隔天在自己床上，接到朋友焦急詢問電話，才曉得自己前晚曾傳訊給朋友「我被帶到旅館」，咬定金男趁她昏迷時撿屍性侵。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

金男坦承，洗完澡後和被害人發生性關係，但女方有回話，也有配合動作，金男喊冤，第2瓶紅酒帶到房間才剛開，看不出被害人喝醉，隔天下午是被害人獨自搭計程車回家的，完全看不出被害人有異狀。

而2人投宿的旅館櫃檯人員到案證稱，對金男和被害人超級有印象，因為2人是一前一後走出去，被害人自己「拖著腳在走路」，前面的金男攔到計程車還不耐回頭喊「快點啦，車來了」。

▲▼女人,女性,喝醉,撿屍,睡覺,酒醉,辣妹。（圖／示意圖／pixabay）

檢警循線找到被害人是在住處附近的便利商店下車，根據店內監視器畫面，被害人下車進了店內，一股腦就趴在用餐區桌上，手中計程車找的零錢撒了出來，大白天的怪舉止驚動其他客人，店員去搖醒被害人，被害人才回家。

檢察官特地詢問精神科醫師的專業意見，醫師指出，被害人吃大量鎮定、安眠用藥配酒，確實可能產生斷片情形，但所謂的斷片，僅是影響腦中與記憶相關的作用，不會影響行走等行動能力，也就是金男可能不知道自己是在撿屍，更不知道自己撿到了「活屍」，檢察官因此以無法證明犯意，且相關罪證不足等理由，處分不起訴金男。

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關鍵字：性侵,趁機,紅酒,酒醉,撿屍

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