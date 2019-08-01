瞞天過海計中計　台灣金光黨用假日幣騙走日本富商2億元

▲台灣金光黨用假日幣騙倒日本人，詐得台幣近2億元。（圖為資料照／記者張君豪翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

陳姓女子為首的高齡不法集團，用許久未見的金光黨戲碼，拿5萬張面額1萬元的日幣偽鈔，一搭一唱佯稱是舊鈔要換新鈔，2名日籍男子為賺手續費上當，挪用受富商委託轉匯的美金630萬元給不法集團，卻換來一堆廢紙，司法單位一度察覺有異而開罰課稅，沒想到稅單反成繼續行騙工具，最後仍難逃法網，台北地檢署1日依詐欺等罪起訴5名金光黨成員。

陳姓女子(67歲)涉嫌在2012年間，2度從大陸四川搭機，以行李箱夾帶共5萬張面額均為1萬日圓的假日幣回台，然後和黃姓男子(70多歲)分別與80多歲的俞姓、連姓2名長者搭檔，由陳女和俞老扮成受中國南京政府委託辦事的人，向在台日籍人士佯稱，鉅款是日本政府戰敗後，賠給南京政府的款項，希望找人幫忙把舊鈔換成新幣。

此時剛好有2名日籍男子，受日本富商委託，要把美金630萬元(約新台幣1.98億元)，從香港轉匯到瑞士的銀行存放，他們看到這批日幣被裝在看來陳舊的木箱，箱外還印有「中華民國庫存」、「中美聯合基金會」等字樣，且是戰後才發行，現已停印的聖德太子版萬元紙鈔，因此深信陳女等人說詞，為了賺取舊鈔換新幣的2億日圓手續費，和說客黃男，以及充當日本翻譯的連老簽下日文契約。

2名日男簽約後，回頭跟日本富商佯稱，美金630萬元要進入瑞士之前，須要先轉匯第三地才比較保險，實際上都匯給了黃男指定的戶頭，當作幫忙換鈔的保證金，換到了半數的假日幣，而黃男一收到錢，馬上跟陳女等人朋分花光。

富商因久未獲得轉匯消息，打聽不到2日男下落，才驚覺錢一進台灣就不見了，不但富商跨海來台提告，日本TBS電視台也曾為此製作10多分鐘的特集追蹤鉅款下落。

事實上鉅額美金轉入台灣，當然引起洗錢防制單位的注意，黃男拿出和日本人的契約，強調是合法交易所得，結果只是被相關單位課數百萬元的稅款，沒想到這張稅單，反而讓陳女和黃男等人，可以對話把瞎編的故事說得更活靈活現，證明這些日幣是真的，國家才會讓他們交易繳稅。

2017年間，1名台灣的楊姓古物玩家聽說有罕見的舊版日鈔可買，但無法決定是否投資，只是先拿了100張己鈔去沖繩玩，結果在那霸機場被海關發現是偽鈔，將楊男留置近1個月，台灣檢警因此接獲情資，查出陳女、黃男等5名同夥，並查扣200多張面額1萬日圓的偽日幣，破了史上最大宗的假鈔走私案，並依《懲治走私條例》、詐欺罪將5名高齡金光黨成員起訴。

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