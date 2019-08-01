台南七夕愛情嘉年華登場　黃偉哲邀請全國朋友暑假來台南談情說愛

▲2019台南七夕愛情嘉年華即日展開，台南市長黃偉哲邀請全國朋友暑假來台南談情說愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019台南七夕愛情嘉年華」8月1日登場，今年台南市政府推出「愛情城市」、「月老盛典」及「戀人絮語」等三大主題活動，邀請國人來台南尋月老、品美食及玩活動，共度不一樣的七夕情人節。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有許多戀愛元素，市府每年藉由七夕愛情嘉年華活動將其串聯並發揚光大，歡迎各位朋友藉著暑期，來台南約會遊玩，牽起良緣，也期望台南的愛情產業鏈，在各界的支持下更發成熟，再創高峰。

「2019台南七夕愛情嘉年華」自8月1日至18日展開，台南市政府在香格里拉遠東國際大飯店召開記者會，由金曲歌王謝銘祐所譜寫的愛情城市之歌《七月七》揭開序幕，7家月老廟宇及15家飯店餐飲業者代表皆到場共襄盛舉。





市長黃偉哲也親臨現場，感謝廟方及主廚發揮巧思，將月老特色融入菜色中，黃偉哲表示，七夕嘉年華在賴清德及李孟諺前市長的努力下，已有非常好的基礎，不只成功發揚「愛情神點」，也就是各大月老廟來為有情人牽線，還有各大飯店推出的「愛情餐點」，此外還有許多的「愛情景點」，如大魚的祝福、1661台灣船園區、德陽艦等等，今年更首度和高鐵合作「愛情快點」，讓旅客可於飯店聯票訂房享優惠，而為了讓大家玩得盡興，台南市政府還推出「愛情亮點」，也就是一系列七夕活動及住宿飯店，台南市長黃偉哲稱之為「愛情睡點」。

台南市政府市府文化局指出，「2019台南七夕愛情嘉年華」以「城市」為場域，透過約會景點、百貨商圈等活動，串起整個城市的甜蜜氛圍；再以「月老」為主軸，串連台南市7座月老廟、旅宿業者、交通運輸業者等，舉辦包括月老出巡、月老甜甜－愛情總舖師、祈緣幸福派對等月老相關活動及特色餐食；最後，透過戀愛相關主題的展覽或裝置藝術，邀請大家一同感受整座城市充滿「戀人絮語」的浪漫愛情故事。此外，活動期間更打造一台「愛情誕生扭蛋機」，超過千份限定紀念品，請大家千萬不要錯過。

「2019台南七夕愛情嘉年華」活動內容豐富，各飯店皆祭出住宿優惠及七夕應景主題。另外，為提升來台南旅行的便利性，除高鐵聯票外，本市４間計程車業者也推出約會景點自由行方案，8月3日還有人氣歌手於藍晒圖文創園區開唱，敬請市民朋友及國人持續鎖定「台南七夕愛情嘉年華」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/love.tncity/?fref=ts）或官網，掌握七夕最新動態消息。