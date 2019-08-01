攜手助愛歡慶中秋　黃偉哲：積極促銷秋節愛心禮盒

▲攜手助愛歡慶中秋，台南市長黃偉哲極促銷秋節愛心禮盒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府社會局8月1日上午舉辦「攜手助愛，歡慶中秋」2019台南身心障礙福利機構及團體中秋愛心產品禮盒促銷活動，邀請到台南市9家身心障礙福利機構及團體，共同促銷中秋禮盒，市長黃偉哲擔任促銷大使，每家訂購10盒，呼籲市民佳節送禮不忘做公益，將大愛分送給親友，更有意義。

黃偉哲表示，台南是一個有愛的城市，在同樣品質的中秋禮品中，挑選身心障礙福利機構及團體的禮盒來送禮，在祝福親朋好友之餘，還多了一份對社會貢獻愛心的意義。為感謝這次一同響應的在地團體，黃偉哲親自頒發感謝狀給醫師公會陳相國理事長、藥師公會吳振名理事長、藥商公會何星宗理事長、驗光師公會王俊傑理事長、長期照護協會陳其榮理事長，希望市民朋友及各界企業團體能共同響應，為公益盡一份心力。

社會局表示，市府多年來以實際行動支持並推廣身障機構禮盒，今年身障秋節禮盒促銷預定目標值為22000盒，總金額期望達新台幣750萬元；這次禮盒有各式月餅、手工餅乾、花茶、蛋捲及咖啡等多樣化款式，都是佳節送禮的好選擇。

社會局特別建立訂購平台，邀請台南市醫師公會、台南市藥師公會、台南市西藥商業同業公會、大台南護理師護士公會、台南市牙醫師公會、台南市長期照護發展協會、台南市驗光師公會、台南市驗光生公會及台南縣醫事檢驗師公會等共襄盛舉，目前認購禮盒已超過1000盒，訂購數量持續增加中。