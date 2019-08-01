大雨滂沱迷「溼」街頭　8旬翁公館搭車到南庄！忘了回家路

▲賴姓老翁獨自從公館搭車到南庄，忘了回家路，幸好碰上員警幫忙找到家人帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名84歲賴姓老先生，1日中午12時許，獨自1人佇立在南庄街頭，當時又下著大雨，老翁神情緊張，手足無措，員警獲報後隨後將老翁帶回分駐所安置並準備熱食予以食用，經以人臉辨識系統查詢後，確認老翁住在公館鄉並通知其子到分駐所將老翁帶回。

警方表示，1日中午12點39分時，接獲民眾通報，說有1名老翁在南庄鄉民生街與中山路口處來來回回到處晃，警員張明輝立即前往了解，到達現場時發現有1名老人在大雨滂沱中且獨自佇立馬路上，疑似失智迷路。

張明輝說，因老人家表達能力不佳，無法正確說出身分及住處，員警隨後將老翁帶回分駐所，並通知他的家人前來帶回。經查賴姓老翁患有失智症，1日上午從公館搭公車前往南庄老街，因遺忘回家的路而迷失在南庄街上，由於南庄地區正下起滂沱大雨，老翁又獨自1人走在馬路上，引起民眾注意而報警，賴翁之子表示非常感謝員警主動關心，並為其父找到回家的路，否則後果真是不堪設想。

頭份分局分局長邱紹雄呼籲家中有年長者，除了隨時關心外，應向相關單位申請防走失手鍊及在衣服繡上姓名電話，以利走失時方便連繫，並藉此呼籲所有駕駛者，特別是在清晨、夜間時，無論是開車或騎車者，行經馬路要多注意長者的安全，另請年長者也要學會保護自己，早晚出門穿著較鮮豔或有反光材質之衣服，好讓駕駛人容易辨識，以維護自身及他人安全。