　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

失智翁迷失滂沱大雨中　警「人臉辨識系統」找到回家路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲失智老翁迷失竹南街頭，警方人臉辨識系統發揮功用協助老翁返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲失智老翁迷失竹南街頭，警方人臉辨識系統發揮功用協助老翁返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名79歲的陳姓失智老翁，日前一人獨自外出時，疑似迷路，並撐著雨傘於竹南街上徘徊；幸有熱心民眾因擔心老翁安危，已先將老人帶進住家稍作休息並通知警方並透過M-POLICE人臉辨識系統幫老翁找到戶籍資料，立即以巡邏車護送回家，也讓焦急的家屬鬆一口氣。

警方表示，日前接獲民眾通報，稱有1名老翁撐著雨傘於竹南鎮勤興街78巷附近徘徊，好心民眾先將老翁帶至住家休息，警方到達時發現老翁身體無恙，僅稍微淋濕無外傷；老翁有失智之狀況，僅記得自己名字，其他年籍資料皆無法回答，經警方利用M-POLICE人臉辨識系統，始查得老翁年籍資料，得知住頭份蘆竹里，與家屬取得聯繫後，立即以巡邏車護送老翁返家。

陳妻向警方表示，先生年事已高、有失智狀況，總是會趁大家不注意時偷跑出門；又碰上大雨滂沱，大家急得像熱鍋上的螞蟻，幸好有員警及熱心民眾協助，才能如此迅速找到先生並護送先生安全返家，讓她高懸的心，終於能夠放下。

竹南警分局提醒民眾，多關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況、動向，並為他配戴「愛心手鍊」，以利心愛家人不慎走失時，警察尋獲時可立即通知家人帶回團圓。

ET快訊
鱷魚啃咬2歲女畫面曝光！悲痛父急跳鱷魚池搶回慘死女兒頭顱
長毒腫瘤150cm大腸全摘除！《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」
范冰冰分手3天「偷見面李晨」！親回凸肚懷孕真相

關鍵字：竹南分局,失智翁,人臉辨識系統

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南善化警護果逮獲偷果賊　酪農滿心感謝警方辛勞

早餐店老闆種酪梨　提供滿滿營養還有產銷履歷

高中女生與父代溝負氣離家　台中到墾丁.‥兩天未進食夜宿超商

失智翁迷失滂沱大雨中　警「人臉辨識系統」找到回家路

色情業插乾股延燒！再爆「1警收賄涉案」　裁定羈押300萬退休金沒了

台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　熱心前鎮代走了

頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼

夏戀花蓮趴趴GO有獎問答抽大獎　天天回答天天送

台中電影fun in季5日起跑 巡迴29區放映　藝人唐從聖也來現聲

71列管場所不得提供1次用塑膠吸管　宜蘭首日無違規

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

痛風手腳腫脹烈日下呆坐1小時　暖警助男返家：不要急、慢慢走

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

《怪奇物語》第三季終於要開播　來！一起溫習前2季～秒看懂

台南善化警護果逮獲偷果賊　酪農滿心感謝警方辛勞

早餐店老闆種酪梨　提供滿滿營養還有產銷履歷

高中女生與父代溝負氣離家　台中到墾丁.‥兩天未進食夜宿超商

失智翁迷失滂沱大雨中　警「人臉辨識系統」找到回家路

色情業插乾股延燒！再爆「1警收賄涉案」　裁定羈押300萬退休金沒了

台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　熱心前鎮代走了

頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼

夏戀花蓮趴趴GO有獎問答抽大獎　天天回答天天送

台中電影fun in季5日起跑 巡迴29區放映　藝人唐從聖也來現聲

71列管場所不得提供1次用塑膠吸管　宜蘭首日無違規

熱浪襲捲！德國牧羊犬獨留45°C車內喘氣半小時　夫妻爽逛超市

為了要養6個老婆！　愛妻男砸車窗盜物50次被捕

豬肉攤「平均年收379萬」賺很大！年輕人卻不做　解析攤販密碼...業者說話了

男友來過夜！室友撂話「一天收100元租金」　神邏輯驚呆她…8天享免費

身障人士「輪椅狂督」討錢！不給怒推機車...他秒認出：口袋一掏5萬

把「團夥」變成「團隊」！福建輔導詐騙犯轉行當電商

拘留所超擠！川普簽署46億美元移民援助法案　揚言繼續掃蕩

純電極速140km／h！賓士「A250e油電掀背」將於法蘭克福亮相

HOT・Stuff／超奇葩單品！把「巨大月餅」背上街　啃過玉米當領結　

獨／徐佳青下週卸任黨副秘　傳羅文嘉曾徵詢林飛帆接任

地方熱門新聞

台82線恐怖車禍　貨車變形1死..

頭份爆管瞬間轟破馬路　住戶嚇傻..

正妹兵團強勢推銷　男昏頭刷8萬..

熱血村長下水救山羌　自己反休克..

最強婚攝玩命拍法　後車跟著皮皮..

色情業插乾股　彰化1警再收押

環狀線景平路部分路段人行道換新

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

女高中生離家　流浪墾丁兩天未進..

一期稻作價格低賤　糧商不收老農..

改裝噪音　金山警開26張檢驗單

2019年汽機車燃料使用費開徵..

老闆種酪梨　提供滿滿營養

鼓勵生育　桃園市推動「小公托」

更多熱門

相關新聞

失智翁走失　警通知家屬平安領回

台南市警五分局實踐派出所5月29日下午4時30分，接獲民眾報案，稱實踐街85巷有一迷失老人，警員徐嘉晟、柯尚廷立即前往了解，並積極查出其身分為77歲王姓走失老翁巷，通知家屬平安領回。

失智翁流浪到草山　呆坐無助引警關心

嘉義市戶政e化人臉辨識系統啟動

失智翁忘回家路 警調監視器平安尋回

失智翁深夜方便後迷途　警助其平安返家

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆轉

Ruby確診登革熱！現況曝光「像浮屍」

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面