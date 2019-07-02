失智翁迷失滂沱大雨中　警「人臉辨識系統」找到回家路

▲失智老翁迷失竹南街頭，警方人臉辨識系統發揮功用協助老翁返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名79歲的陳姓失智老翁，日前一人獨自外出時，疑似迷路，並撐著雨傘於竹南街上徘徊；幸有熱心民眾因擔心老翁安危，已先將老人帶進住家稍作休息並通知警方並透過M-POLICE人臉辨識系統幫老翁找到戶籍資料，立即以巡邏車護送回家，也讓焦急的家屬鬆一口氣。

警方表示，日前接獲民眾通報，稱有1名老翁撐著雨傘於竹南鎮勤興街78巷附近徘徊，好心民眾先將老翁帶至住家休息，警方到達時發現老翁身體無恙，僅稍微淋濕無外傷；老翁有失智之狀況，僅記得自己名字，其他年籍資料皆無法回答，經警方利用M-POLICE人臉辨識系統，始查得老翁年籍資料，得知住頭份蘆竹里，與家屬取得聯繫後，立即以巡邏車護送老翁返家。

陳妻向警方表示，先生年事已高、有失智狀況，總是會趁大家不注意時偷跑出門；又碰上大雨滂沱，大家急得像熱鍋上的螞蟻，幸好有員警及熱心民眾協助，才能如此迅速找到先生並護送先生安全返家，讓她高懸的心，終於能夠放下。

竹南警分局提醒民眾，多關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況、動向，並為他配戴「愛心手鍊」，以利心愛家人不慎走失時，警察尋獲時可立即通知家人帶回團圓。