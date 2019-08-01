▲ 深夜出遊車子突然爆胎，三峽警神救援取出千斤頂助換胎解危。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽警分局北大派出所員警王廷方、許世賢，日前晚間擔服巡邏勤務，接獲民眾報案表示，要出遊因不明原因，車子突然輪胎爆胎。警方趕抵現場，員警機警在巡邏車行李箱，取出簡易型千斤頂，且民眾車上有備胎可更換，讓民眾得以更換繼續上路，民眾對警察熱心幫忙，表達深深的感謝。

北大派出所員警王廷方、許世賢，日前晚間擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案表示，車子於路中拋錨故障，警方隨即趕抵現場後，民眾表示，準備要出遊，因不明原因，在三峽區國際一街路段車子突然輪胎爆胎，當時已是凌晨，各汽車修配廠皆已關門，四處求助無門，只好打110求助警方。

三峽區國際一街為雙線道，員警擔心影響交通安全，立即開啟巡邏車警示燈示警，避免後方車輛撞上，員警機警在巡邏車行李箱，取出簡易型千斤頂，且民眾車上有備胎，讓民眾得以更換輪胎繼續上路。離開前，警方還貼心建議，請民眾隔天前往車廠檢查，以確保行車安全。

三峽警分局長李建廣表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷與協助民眾，即便看似是小事，卻是市民們的大事，民眾當有發生緊急事態或困難時，警方會盡其所能給予關懷與協助，讓民眾都能感受到警察的用心。