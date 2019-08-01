騎士高速逆撞車截肢求償千萬　「只能被撞或等待奇蹟」判免賠

▲ 騎士逆向撞車截肢求償千萬，法官：只能等待奇蹟判免賠。（圖／示意圖與本案無關／記者陳以昇翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2016年11月15日上午7點多，林男騎車經過瑞芳街，因車速過快且往道路中間方向，最後迎面撞上陳男駕駛的汽車，造成他左下肢截肢，林男乃提出民事訴訟求償醫療費等共1677萬多元，基隆地院以陳男無過失，判免賠。

2016年11月15日陳男開車在新北市瑞芳街未劃分向線，與對向林男騎的機車相撞，林左腳受重傷，嚴重性壓砸傷、膝膕動脈受損斷裂、左近端脛骨開放性粉碎性骨折，並因廣泛性傷口感染截肢，林男左膝以下截肢，提民事訴訟向陳求償醫療費、勞動力減損等，共1677萬多元。

法官在判決文表示，當庭反覆播放案發時道路監視錄影光碟，林男車速快，且往道路中間方向行駛，任何迎面行駛的駕駛人，「即使是本院，在如此狹窄之道路且有路邊停車之情形下，亦僅能出於本能反應地煞車，然後被動地等待被撞擊或祈禱奇蹟之發生，根本無任何迴避結果發生之可能性存在。」

法官指出，警員測量瑞芳街道路左側仍留有1.2公尺空間，足夠機車交會通過。林男機車撞擊前有將車頭向右閃避，代表原來行駛路線顯較撞擊地點更接近中間，林並未靠右側行駛。而陳男無應注意、能注意而疏未注意情事，在本件交通事故無肇事因素。林男因交通事故所受損害，與陳行為欠缺相當因果關係，不存在損害賠償請求權，駁回林男告訴。

陳男也答辯，車禍當時目睹林騎機車直衝而來，他有煞車，但林速度太快，倘若他未煞車，林應已彈飛，而非倒在車前。基隆地檢署起訴他涉嫌過失傷害，基隆地院判無罪。檢察官不服上訴，台灣高等法院駁回，無罪確定。