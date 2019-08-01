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新北推新住民一站式服務　6機關21項服務戶所一次搞定

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▲ 新北推新住民一站式服務 6機關21項服務戶所一次搞定。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北推新住民一站式服務，6機關21項服務戶所一次搞定。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新住民一站式服務1日正式上線，整合新北市社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局6大局處，共21項服務。新住民只要到戶政事所辦理業務，戶所就會單一窗口協助通報，由各機關主動聯繫新住民所需服務，讓網路代替馬路，省時又便民，預計到2019年底可至少服務450多個新住民家庭。

民政局長柯慶忠表示，市府團隊不斷提升為民服務的品質，讓現有的新住民服務再升級，透過整合新住民服務之間的跨機關通報系統，當新住民到戶政事務所辦理業務時，針對新住民就業、社會福利、教育措施等切身相關的議題，提供生活、教育、就業及社福等6大面向資訊，由市府各機關主動提供關懷，協助新住民適應在臺生活。

柯慶忠說，新住民一站式服務鎖定新住民來台後，最需要6大服務面向，包括社福諮詢、就業諮詢、生育諮詢、語言學習、創業貸款以及法律服務，進行全面整合，只要新住民臨櫃辦理業務，戶所同仁就會主動詢問，是否需要跨機關服務，讓有需要的新住民至少節省1.5小時往返機關的時間。

▲ 新北推新住民一站式服務 6機關21項服務戶所一次搞定。（圖／新北市民政局提供）

來自越南，現住板橋的新住民丁女士表示，初次就業時，因語言不通導致求職不順，現在戶所可以協助通報就業輔導、面試翻譯等服務，還有餐飲店開業注意事項等諮詢服務時，覺得新北市這項便民新措施很方便，感受到市府重視新住民就業需求的用心。

淡水的越南籍新住民阮小姐則說，新住民隻身來到新環境，生活中語言溝通、婚姻生活及家庭教養等問題已忙碌不堪，為了適應社會，還得各地奔波詢問健康保健、社會福利、職場就業等資源協助，更是身心俱疲；現在透過戶所就能接收到新住民家庭服務中心及關懷服務站的個案服務、關懷訪視，以及多重需求的後續轉介服務，終於鬆了一口氣，透過完善的服務快速融入在臺新生活。

來自越南，現住板橋的新住民丁女士表示，初次就業時，因語言不通，導致求職不順，現在戶所可以協助通報就業輔導、面試翻譯等服務，還有餐飲店開業注意事項等諮詢服務時，覺得新北市這項便民新措施很方便，感受到市府重視新住民就業需求的用心。

淡水的越南籍新住民阮小姐則說，新住民隻身來到新環境，生活中語言溝通、婚姻生活及家庭教養等問題已忙碌不堪，為了適應社會，還得各地奔波詢問健康保健、社會福利、職場就業等資源協助，更是身心俱疲；現在透過戶所就能接收到新住民家庭服務中心及關懷服務站的個案服務、關懷訪視，以及多重需求的後續轉介服務，終於鬆了一口氣，透過完善的服務快速融入在臺新生活。

柯慶忠表示，新北市的新住民及其子女約有14萬多人，居全國之冠，新北市戶政事務所每年開設「新住民生活輔導適應班」，提供生活輔導、子女教養及基本權益等課程，協助新住民適應在臺文化與生活。現在推出「新住民一站式服務」透過新北市跨機關通報系統，整合市府各機關服務能量，更能夠完整照顧新住民在臺生活需求，實踐新北市便民友善的在地好生活。

民眾在使用跨機關通報服務後，相關局處就會主動與新住民聯繫提供諮詢服務，戶政事務所在完成跨機關通報後，也會提供一組QRcode，讓新住民可以主動查詢所需要服務的辦理進度，及時掌握市府服務，民眾也可至網站瞭解服務內容：https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=6e32dd1152078c65

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關鍵字：新北,新住民,整合

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