瓦拉米步道口小黑熊找到了！　紅外線監測影像發現母熊帶小熊

▲▼花蓮林管處架設紅外線自動照相機拍攝到母熊帶小熊的畫面。 （圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有民眾在7月29日台30縣路旁的瓦拉米步道口以行車記錄器拍攝小熊過馬路影像，花蓮林管處立即啟動處理機制，因30日當日未發現小熊蹤跡、且研判母熊應仍在附近，花蓮林管處於鄰近山區架設紅外線自動照相機，進行監測並分析相機影像資料，當天稍晚即拍攝到母熊帶小熊的畫面。

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雖現有資料無法百分之百確定畫面中的母子熊就是被遊客目擊的小熊和牠的媽媽，但因地點相近，可能性相當高。林務局花蓮林區管理處將持續監測，進行必要因應處理，更特別呼籲民眾切勿好奇接近，甚或做出騷擾動作及干擾野生動物行為，違者將依法送辦。

去年的南安小熊落單事件，媒體報導後部分民眾好奇聚集打卡，人為的干擾可能影響母熊返回，繼而失去讓小熊第一時間回到山林的良機。

花蓮林管處表示，因暑期到訪附近景點遊客數量增多，若發現台灣黑熊應安靜謹慎退回、不打擾黑熊，並請立即通知相關單位。

林管處進一步呼籲，由於育幼的母熊可能為保護小熊而有較強的攻擊性，請民眾切勿試圖接近，以保障自身安全。卓溪鄉為台灣黑熊族群棲息地，遊客應把育幼空間還給台灣黑熊，也請勿隨地丟棄廚餘或垃圾，才能與黑熊等野生動物和平共存。