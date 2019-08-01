東南亞登革熱疫情嚴峻　台南機場紅外線感應檢疫加強防疫把關

▲台南市政府登革熱防治中心於台南機場以紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強東南亞民眾登革熱防疫宣導，防堵疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近一周持續有境外登革熱移入病例，主要來源多為東南亞國家，機場除加強紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強登革熱防疫宣導，防堵疫情。

台南市政府登革熱防治中心指出，除於台南機場放置中、英、越丶泰及印尼文登革熱宣導面紙與越語宣導單張，並配置越裔台籍防疫志工，於越捷航空（胡志明市）及越竹航空（河內）起降班次，在候機室針對來往越南的新住民、移工及外籍學生宣導登革熱防治措施，提高警覺防堵疫情。

截至7月31日止台南市共有26例境外移入登革熱病例，比去年同期增加16例，境外移入病例增加也導致本土病例風險上升。因此市府團隊藉由新住民集會、仲介公司、旅行社及學校以熟悉的語言單張進行宣導。請市民朋友、新住民、外籍移工及留學生，於返國入境有發燒症狀時，經機場檢疫站進行採血檢驗登革熱NS1快篩為陽性時，請立即至醫院住院治療，若為陰性時，請返家後即不要外出，多休息一日勿上班上學，等待衛生所通知疾病管制署實驗室報告確定為陰性時再外出活動。

近一周持續有境外移入病例，主要來源在東南亞國家感染登革病毒。民眾如計劃前往流行地區旅遊洽公，出國前要確實做家戶內外的清除積水容器。出國行程中，應加強防蚊措施。返國入境時如有疑似症狀應主動告知機場檢疫人員併接受快速篩檢；醫療院所如遇有疑似症狀患者，務必加強詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形）並及早通報，以利衛生單位採取防治措施，避免因隱藏期過長增加疫情於社區傳播的風險。

因登革熱初步快速篩檢不代表完全排除病毒感染，台南市境外移入病例就有數例是登革熱NS1快篩陰性，但最終實驗室報告PCR是陽性。血液中的病毒量高，在社區中被斑蚊叮吮，就會傳播登革熱病毒。