　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

東南亞登革熱疫情嚴峻　台南機場紅外線感應檢疫加強防疫把關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府登革熱防治中心於台南機場以紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強東南亞民眾登革熱防疫宣導，防堵疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府登革熱防治中心於台南機場以紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強東南亞民眾登革熱防疫宣導，防堵疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近一周持續有境外登革熱移入病例，主要來源多為東南亞國家，機場除加強紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強登革熱防疫宣導，防堵疫情。　

▲台南市政府登革熱防治中心於台南機場以紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強東南亞民眾登革熱防疫宣導，防堵疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府登革熱防治中心指出，除於台南機場放置中、英、越丶泰及印尼文登革熱宣導面紙與越語宣導單張，並配置越裔台籍防疫志工，於越捷航空（胡志明市）及越竹航空（河內）起降班次，在候機室針對來往越南的新住民、移工及外籍學生宣導登革熱防治措施，提高警覺防堵疫情。

▲台南市政府登革熱防治中心於台南機場以紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強東南亞民眾登革熱防疫宣導，防堵疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

截至7月31日止台南市共有26例境外移入登革熱病例，比去年同期增加16例，境外移入病例增加也導致本土病例風險上升。因此市府團隊藉由新住民集會、仲介公司、旅行社及學校以熟悉的語言單張進行宣導。請市民朋友、新住民、外籍移工及留學生，於返國入境有發燒症狀時，經機場檢疫站進行採血檢驗登革熱NS1快篩為陽性時，請立即至醫院住院治療，若為陰性時，請返家後即不要外出，多休息一日勿上班上學，等待衛生所通知疾病管制署實驗室報告確定為陰性時再外出活動。

▲台南市政府登革熱防治中心於台南機場以紅外線感應快篩檢疫，如果有發燒再測體溫，此外也加強東南亞民眾登革熱防疫宣導，防堵疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近一周持續有境外移入病例，主要來源在東南亞國家感染登革病毒。民眾如計劃前往流行地區旅遊洽公，出國前要確實做家戶內外的清除積水容器。出國行程中，應加強防蚊措施。返國入境時如有疑似症狀應主動告知機場檢疫人員併接受快速篩檢；醫療院所如遇有疑似症狀患者，務必加強詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形）並及早通報，以利衛生單位採取防治措施，避免因隱藏期過長增加疫情於社區傳播的風險。

因登革熱初步快速篩檢不代表完全排除病毒感染，台南市境外移入病例就有數例是登革熱NS1快篩陰性，但最終實驗室報告PCR是陽性。血液中的病毒量高，在社區中被斑蚊叮吮，就會傳播登革熱病毒。

ET快訊
快訊／林昶佐驚傳退出時代力量！下午1點記者會說明
伴娘「車頭燈開超亮」！3分之2半球掉出來…網傻眼：新娘太勇敢
車友約夜跑！「地表最速重機」自撞斷3截　騎士噴飛35m肢體扭
北卡藍保時捷被拖吊「5秒墜毀」！碳甲司機慘叫…賠到哭出來

關鍵字：東南亞,登革熱,疫情,台南機場,紅外線,檢疫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假援交真詐騙　男子買9000元遊戲點數歸仁警及時阻詐

農曆七月到！鳯林「百鬼夜行祭」舖鬼桌巾邀吃「百鬼宴」

中國停止陸客自由行來台　黃偉哲：雙重遺憾！

餿水溢出滿佈路面近百公尺　蘆竹警民忍耐惡臭清理路面

南警鐵粉捐贈滅火器！　協助事故車輛滅火

東南亞登革熱疫情嚴峻　台南機場紅外線感應檢疫加強防疫把關

大陸限縮自由行半年！觀光產值短收17億　中市府提3招因應

台南新市工廠凌晨火警　燒燬不織布幸無人傷亡

桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

擴大發放二至四歲育兒津貼　8月起新制上路

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

假援交真詐騙　男子買9000元遊戲點數歸仁警及時阻詐

農曆七月到！鳯林「百鬼夜行祭」舖鬼桌巾邀吃「百鬼宴」

中國停止陸客自由行來台　黃偉哲：雙重遺憾！

餿水溢出滿佈路面近百公尺　蘆竹警民忍耐惡臭清理路面

南警鐵粉捐贈滅火器！　協助事故車輛滅火

東南亞登革熱疫情嚴峻　台南機場紅外線感應檢疫加強防疫把關

大陸限縮自由行半年！觀光產值短收17億　中市府提3招因應

台南新市工廠凌晨火警　燒燬不織布幸無人傷亡

桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

擴大發放二至四歲育兒津貼　8月起新制上路

影／為了應付環保檢查...山東一座礦山竟被「刷上綠漆」　驚人航拍畫面曝光！

彰化男揮刀強闖…左腿中槍逃鄰宅！「屋內有小孩」警急攻堅逮人

贈獎／送你去伊藤潤二恐怖夜跑，你準備好心臟病藥了嗎？

40顆藥配紅酒「拖著腳走路像活屍」　她尋短卻斷片控網友性侵

尼克若搶到KD+KI本想簽回甜瓜　可能給一天短約讓他回紐約退休

謝金河：今年GDP競賽　台灣領先到第二節！

食力／吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

影／德州煉油廠爆炸大火！烈焰伴隨「黑煙籠罩天空」　已有66人受傷

快訊／柯文哲組黨　蔡英文籲團結護主權：良性競爭讓民主更深化

北韓1周連2射！美方稱未違背對川普承諾　還在等無核化談判重啟

地方熱門新聞

建商辦準公幼　新竹爸媽搶入學

二至四歲育兒津貼8月擴大發放

嘉義縣道159甲線道路拓寬通車

雲林旅遊大使第一名林亭翰　老爸..

林管處盼吸收台灣野人為「山老鼠..

桃園區慶讚中元　814水燈排車..

高雄氣爆律師費太高　議員懷疑前..

世界盃少棒賽各國小將開心趴趴走..

陳家欽期勉員警查察賄選防制暴力..

8月上路！南警四分局用「大數據..

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「..

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂暢玩趣

桃園航空城延宕　邱奕勝：世界奇..

嘉市議員當選無效　落選頭無法遞..

更多熱門

相關新聞

嘉義醫院防範登革熱院內外大清掃

近日天氣高溫炎熱並有間歇性豪雨，為防止登革熱病媒蚊孳生，嘉義醫院31日由院長黃元德帶領院內主管及感染科醫師、日間留院病友進行全院室內、外環境清潔與消毒，尤其醫院停車場周遭草木叢生，水窪也容易形成病媒蚊孳生源，希望藉此動員全院同仁共同打掃，降低病媒蚊密度，給民眾一個乾淨清新的就醫環境。

台南登革熱防疫開出542張舉發單

台南新增1例登革熱境外移入病例

台南登革熱防治　使用誘卵桶監測

高雄旗津區淪陷！4旬女染登革熱

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

林志成批館長鬧笑話

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面