　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南登革熱防治中心，使用誘卵桶監測，才做為病媒蚊風險高低之指標依據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南登革熱防治中心，使用誘卵桶監測，才做為病媒蚊風險高低之指標依據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

治登革熱的不二法門就是孳生源清除，針對登革熱病媒蚊指數平日都有持續的監控，登革熱防治中心利用誘蚊產卵器（簡稱誘卵桶），來調查病媒蚊密度，誘卵桶為一種特製的黑色桶，內裝清水以引誘病媒蚊進到桶內產卵，在社區放置一星期，計算誘卵桶陽性率及總卵粒數，做為病媒蚊風險高低之指標依據。

誘卵桶陽性率定義為蚊媒產卵於誘卵桶個數和每里放置誘卵桶總數之比例；總卵粒數為每里誘卵桶中卵粒數量之總和。誘卵桶放置於特定規劃好的戶內外，選擇陰暗、潮濕角落誘引蚊子產卵，目前台南市8區（東區、南區、中西區、北區、安平區、安南區、永康區及仁德區）每里設置12個誘卵桶，共3096個誘卵桶，每週皆有監測人員前去收集誘卵桶及計數卵粒數併做成紀錄。

▲台南登革熱防治中心，使用誘卵桶監測，才做為病媒蚊風險高低之指標依據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當誘卵桶陽性率40％（含）以上或卵粒數250粒（含）以上時，區公所一週內進行動員清除孳生源。若連續二週陽性率大於60％，且總卵粒數超過500粒以上時，則每里插立宣導孳清旗至少3支，以警示民眾多加注意並社區動員加強戶內外孳生源清除。若孳清後，第二週陽性率60％以上且總卵粒數500粒以上，則需要採取化學防治之手段。

據查，第30週誘卵桶陽性率大於60％里別有北區：成功里 ，永康區：蔦松里，安南區：公塭里、安東里、佃西里、溪心里、城北里、淵西里、西興里丶學東里，南區：鯤鯓里。

發生本土病例需要警戒的里別為中西區開山里；東區大同里、崇德里、忠孝里、崇明里；南區大恩里、興農里；安南區理想里；左鎮區榮和里；新化區知義里。

台南市政府登革熱防治中心呼籲，台南市政府於2017年6月26日起公告，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25條、第70條規定，處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰，無改善期。該公告2019年繼續適用，請市民不可輕忽。

ET快訊
光頭男闖自強號車長室「抽菸玩折疊刀」！旅客嚇傻　狠嗆：我又沒
Apple洗澡尖叫「鏡子反射一雙眼睛」　嚇到搬家：難怪內褲少
艾成結不了婚主因「女方沒意願嫁」　她爆1關鍵：達不到王瞳標準

關鍵字：台南,登革熱,誘卵桶,監測,病媒蚊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

體現兒少休閒權益　台南市社會局善化社福中心連辦6年籃球營

就愛吃台南越光米！　稻陣來六甲體驗稻米的一生

U12世界盃棒球賽開打　墨西哥代表赴台南為墨國隊小將加油

提供社團免費釣魚帶回漁獲還打75折　社長大讚佛心池主

三芝牧蜂農莊蜜蜂生態導覽　體驗農家傳統手工割稻

汐止新昌、自強活動中心開工　融入紅磚花窗百年古厝意象

竹市公車闢新線　串連清大兩校區、後站與生命紀念園區

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

劉書宏：最喜歡的女歌手是鄭茵聲　問夏語心「有沒有喜歡我」..結果她說謊XD

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

體現兒少休閒權益　台南市社會局善化社福中心連辦6年籃球營

就愛吃台南越光米！　稻陣來六甲體驗稻米的一生

U12世界盃棒球賽開打　墨西哥代表赴台南為墨國隊小將加油

提供社團免費釣魚帶回漁獲還打75折　社長大讚佛心池主

三芝牧蜂農莊蜜蜂生態導覽　體驗農家傳統手工割稻

汐止新昌、自強活動中心開工　融入紅磚花窗百年古厝意象

竹市公車闢新線　串連清大兩校區、後站與生命紀念園區

EXO演唱會最終場XIUMIN來了！　剃平頭坐觀眾席「狂揮愛麗棒」應援

香港「728遊行」兵分多路　港警干諾道西施放「催淚彈」清場

天幕雨棚只能遮陽...社區籃球場重建3次花3千萬　挨轟愈蓋愈爛！

獨／闖列車長室抽菸玩折疊刀　光頭刺青男：你想打我嗎？我又沒要殺人

鄧超被孩子誤以為是逃犯！　親吐家庭內幕「對她們的愧疚」

U12世界盃／首局就挨轟　中華1局0比3日本

好市多神物在家自製「冰炫風」！CP值超高　網大讚：手刀補貨去

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

Melody帶女兒看《獅子王》　想起紐約「單身回憶！」

私菸案！華航找菸商直供還收費　台酒回應：往來屬正常商業行為

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

罷韓活動場地找到了！28日五甲..

台東香蕉園出現「小黑狗」　一看..

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠..

他家門口自劃3車格　遭鄰居霸佔..

台南貨櫃公園成為親子同遊新去處

警濃煙中急救人瑞　竟是「牠」惹..

陸配萬碧霞創業　調製豬腳好滋味

深夜改裝車噪音　瑞芳警查獲73..

台南市南瀛獅子會第12屆會長王..

台南學甲頑皮世界引進珍貴長頸鹿..

北斗戶政整併　 8月起周六服務

屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持..

花壇8車破輪消風　小螺絲釘害的

2019第五屆WBSC世界盃少..

更多熱門

相關新聞

就愛吃台南越光米！

2019台南好米好好玩食玩體驗系列第二場「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，7月28日由弘昌穀糧生產合作社接棒舉辦，農業局長李朝塘表示，希望全國朋友們能夠在28日深入了解稻米的生產過程，體會農夫的辛勞後，更珍惜難得可貴的食物。

2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰

爭取到2025亞太蘭展主辦權對台南肯定

台南貨櫃公園成為親子同遊新去處

高雄旗津區淪陷！4旬女染登革熱

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人救3命6年後病逝

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

Selina離婚3年「約阿中見面」

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3332元

度蜜月墜火山口！74kg老公狂吐血　她硬扛3.2公里

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟露出微笑

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：500萬飛了

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面