台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

▲台南登革熱防治中心，使用誘卵桶監測，才做為病媒蚊風險高低之指標依據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

治登革熱的不二法門就是孳生源清除，針對登革熱病媒蚊指數平日都有持續的監控，登革熱防治中心利用誘蚊產卵器（簡稱誘卵桶），來調查病媒蚊密度，誘卵桶為一種特製的黑色桶，內裝清水以引誘病媒蚊進到桶內產卵，在社區放置一星期，計算誘卵桶陽性率及總卵粒數，做為病媒蚊風險高低之指標依據。

誘卵桶陽性率定義為蚊媒產卵於誘卵桶個數和每里放置誘卵桶總數之比例；總卵粒數為每里誘卵桶中卵粒數量之總和。誘卵桶放置於特定規劃好的戶內外，選擇陰暗、潮濕角落誘引蚊子產卵，目前台南市8區（東區、南區、中西區、北區、安平區、安南區、永康區及仁德區）每里設置12個誘卵桶，共3096個誘卵桶，每週皆有監測人員前去收集誘卵桶及計數卵粒數併做成紀錄。

當誘卵桶陽性率40％（含）以上或卵粒數250粒（含）以上時，區公所一週內進行動員清除孳生源。若連續二週陽性率大於60％，且總卵粒數超過500粒以上時，則每里插立宣導孳清旗至少3支，以警示民眾多加注意並社區動員加強戶內外孳生源清除。若孳清後，第二週陽性率60％以上且總卵粒數500粒以上，則需要採取化學防治之手段。

據查，第30週誘卵桶陽性率大於60％里別有北區：成功里 ，永康區：蔦松里，安南區：公塭里、安東里、佃西里、溪心里、城北里、淵西里、西興里丶學東里，南區：鯤鯓里。

發生本土病例需要警戒的里別為中西區開山里；東區大同里、崇德里、忠孝里、崇明里；南區大恩里、興農里；安南區理想里；左鎮區榮和里；新化區知義里。

台南市政府登革熱防治中心呼籲，台南市政府於2017年6月26日起公告，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25條、第70條規定，處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰，無改善期。該公告2019年繼續適用，請市民不可輕忽。