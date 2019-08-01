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136處哺集乳室　新竹市媽咪寶貝的幸福角落

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▲目前累積全市共有136處哺集乳室給寶貝和家人最大心的幸福角落。（圖／新竹市政府提供）

▲目前累積全市共有136處哺集乳室給寶貝和家人最大心的幸福角落。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為響應國際母乳週提升友善哺集乳室環境，新竹市衛生局1日於香山區親子館舉辦「親親寶貝的幸福角落 特優哺集乳室」頒獎活動，鼓勵公共場所、職場設置哺集乳室並參與認證提升哺集乳室品質，公、私機構企業團體紛紛響應，今年度參加衛生局親善哺集乳室認證活動通過認證家數24處單位，其中11處場所獲選為特優，目前累積全市共有136處哺集乳室，林智堅市長期盼透過公私協力，合作打造友善哺乳環境，給寶貝和家人最大心的幸福角落。

新竹市長林智堅表示，新竹市平均年齡僅有39歲，是全國「最年輕的城市」，出生率也名列前茅，上任後除積極推動婦幼健康政策，協助減輕家長照顧壓力，促進兒童健康，也期盼透過公共場所及企業職場友善哺乳環境建置，讓家長在育兒、家庭與工作上取得平衡，進而鼓勵年輕人生育、增加婦女勞動參與率，讓新竹市不僅是全國最友善的兒童城市，也成為幸福又好孕的「幸孕城市」。

新竹市衛生局表示可及性哺集乳室為持續哺餵母乳的主要影響因子。衛生局積極輔導轄內公共場所及職場設置哺集乳室，本市共設置136處，其中，自願設置高達89處，為非六都第一。107年度國民健康署全國母乳哺育率調查研究報告顯示新竹市產婦產後一至六個月的總母乳率平均為79.3%，高於全國的76.9%，並遙遙領先為全國前3名的城市，僅次於台北市及嘉義市。

新竹市衛生局副局長楊清媚表示，每年於8月份第一週國際母乳週，透過「親善哺集乳室認證」頒獎，拋磚引玉邀請各界共同響應，協力營造母乳哺育全面友善環境，鼓勵企業、公共場所、社會大眾能支持及尊重產婦哺乳權利，讓媽媽安心工作，寶貝健康成長。今年參與新認證設置單位共24處，其中通過特優認證11處。

衛生局辦理「親善哺集乳室認證」主要是為維護哺集乳室設施之完善和品質，評核內容有場所哺集乳室位置標示、設置環境、內部設備；另符合親善關懷評核項目則可獲得特優認證。今日現場除了特別放映獲特優認證單位實況集錦，並由楊清媚副局長頒證，勉勵及感謝受證者熱心公益，持續提供親民貼心服務，讓每位寶寶在媽媽愛的抱抱下仍不受地點限制獲得母乳哺餵。

今日特別邀請榮獲特優哺集乳室認證的謝德貴兒童診所謝德貴院長分享，他表示，因為是小兒科診所，也深知母乳哺餵對寶寶的好處，在診所設立之初就考量哺乳媽媽候診及哺乳需求的問題，雖然診所的空間不大，仍堅持要提供一處優質的哺集乳室環境。考量隱私及安全問題，在哺乳室的門口特別設置使用燈具，只要媽媽一開燈，使用中的燈號便會顯示；室內並設置安全呼救按鈕，如果有安全狀況，可迅速及時服務；也貼心設置了飲水機、溫奶器、以及奶瓶消毒鍋，方便使用瓶餵的媽媽也可以安心哺乳；提供內含溫度計母乳專用冰箱，讓親自哺乳媽媽也可集乳暫時存放，同時也提供尿布、濕紙巾等貼心服務用品的服務，有些媽媽還開玩笑的跟我說：「比我家還舒適、進去就捨不得離開了呢！」

哺乳新手媽咪陳小姐表示，懷孕第一胎參加醫院媽媽教室課程，特別提到母乳是寶寶最珍貴的食物！既省錢便利又營養還可增強寶寶抵抗力，所以我就想哺餵母乳，但是因為是新手媽媽，所以很多東西都不懂？！從一開始擠不到1cc，脹奶、奶塞、奶頭破皮流血，到後來可以順利供應給寶寶需要量，雖然哺餵母乳真的很辛苦！但是能給予寶寶最好的，做母親的覺得再怎麼辛苦也值得！

過去使用過有些公共場所哺乳室，令人覺得溫馨，設備也很完善；也有些場所設置的哺集乳室較為簡易，現在哺餵母乳媽媽越來越多，如果外在環境提供友善的哺乳室更是支持哺乳媽媽輕鬆哺餵的最佳動力！像今天來到這美麗的香山親子館，設置的哺集乳室也是超級溫馨舒適呢！

衛生局為提供哺乳媽媽更好的支持系統，與台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院五大醫院合作設有24小時母乳諮詢專線5353975，並與醫療院所、衛生所及產後護理之家合作辦理母乳支持團體。建置「友善新竹哺乳室APP」，民眾可查詢市區內哺乳室地圖資訊，及新竹市嬰兒自出生起至六歲前所有相關檢查、預防接種等資訊。建置「友善新竹小兒科APP」可就近找診所及就診訊息，全方位照護婦幼健康，歡迎至新竹市政府APP專區下載使用。相關母乳哺餵資訊及特優單位可至衛生局所官網查詢或電洽本市衛生局或三區衛生所。

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