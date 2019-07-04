竹市長照專車大車隊成軍　長照就醫復健免煩惱

▲新竹市「長照專車大車隊」成軍有31台長照專車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

長輩就醫、復健有許多不便，為了滿足長照需求，新竹市政府今(4)日於頂福里集會所舉行「長照專車大車隊 就醫復健一路通」記者會，新竹市副市長沈慧虹表示，市府「長照專車大車隊」成軍，從原本2家合作單位、4台長照專車，現在擴大到5家合作單位、31台長照專車，讓民眾「看得到、找得到、用得到、付得起」，不僅就醫復健更方便、輪椅上下無障礙，家人陪伴也同享優惠，服務量能大爆發，讓長照專車大車隊來做市民的腳。

市府也主動聯絡上彭小姐告知該項服務，彭小姐表示，先生因車禍每週有兩天需回診復健，過去她要把先生從輪椅上抱到車子後座，又要把輪椅收好放在家，到復健中心後，路邊停車又不方便，還要借輪椅，「真是煎熬」，現在一通電話長照專車就到家門口，車上備有升降梯，完全不需下輪椅就直接上車，還有專業安全帶，司機還會在上下車貼心「護頭」，復健完並原車返回，「很多人不知道我們市府有這麼好的政策」。

沈慧虹表示，許多行動不便的民眾外出就醫及復健，受限一般車輛上下車耗時又費力，不論照顧者或被照顧者都很辛苦，因此竹市長照專車需求不斷上升，服務人數自106年362人成長至今超過1,130人，成長超過3倍，但過去長照專車只有4台「供不應求」，市府積極媒合夥伴，除老朋友「全豪、生通」公司繼續合作，三家新夥伴「仁捷、安行、長青福祉」也加入。

「服務更暖心是我們的承諾」，沈慧虹強調，市府推動長照專車，不僅就醫，有復健需求也可使用，符合中度失能以上的市民可提出申請，除了專人到府服務評估，市民更可直接在出院前就申請，專人也會提供其他資源，包含承租合適輔具、居家用照顧床等；有需求者可透過「乘車券」搭乘長照專車，每個月享8趟10公里內免費搭乘的優惠，照顧陪伴者也免費搭乘，若超出里程則以計程車半價收費，依據身分別還有不同優惠，任何問題歡迎撥打電話1966洽詢。

安行國際租賃有限公司游經理表示，長照專車配備有輪椅升降梯及輪椅固定帶，讓坐輪椅的民眾可以平穩的上下車，行車過程不易晃動，且車輛寬敞，家人跟照顧者都能上車陪同，服務開辦以來回響熱烈，常常供不應求。

新竹市衛生局長吳昭軍表示，長照專車大車隊有5申請步驟，第一撥打專線1966提出申請，第二專業人員到府長照評估，確認符合長照交通接送服務，第三領取乘車補助券，第四向特約服務單位電話申請預約，第五民眾依約使用服務，讓就醫復健一路通。

衛生局表示，竹市持續推動長照服務不中斷，提供安全的長照專車讓民眾「行」得安心，致力於創造更好的長照服務，民眾若有需求，可洽詢新竹市衛生局長期照顧科，電話03-5355283或撥打免付費長照專線1966，將有專人為您服務。