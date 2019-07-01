清粥小菜集體食物中毒　「受害者自己找保險公司」消保官說NO　

▲網友在社團PO文自己吃完清粥小菜食物中毒的經驗。（圖／翻攝新竹大小事，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一家清粥小菜疑似因廚師衛生習慣不佳引發十餘名消費者食物中毒，經衛生局採集檢體發現1名廚工及3名個案的糞便檢體均檢出腸炎弧菌。衛生局已令限期改善，如複查仍不合格，將依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬至2億元罰鍰。新竹市消保官也呼籲受害消費者，可上網申訴，不要讓自己的權益受損。

新竹一名網友於30日晚間吃完某間清粥小菜的餐點後開始上吐下瀉，網友緊急掛急診並上網詢問是否有其他人同樣遇到這樣的情形。網友po文「請問最近有沒有人吃完鳳x清粥小菜後食物中毒掛急診的！？」原po表示，吃完清粥小菜後開始上吐下瀉還發燒，急診醫生說他已經是2週來第N個病例了，由於食物中毒的病例很多因此除了分送其他醫院外，醫生也先通報衛生局。原po還說，當自己看完醫生領完藥準備離開時，竟然後面還有同樣吃了那家清粥小菜藥去掛急診的客人。

▲▼其他網友也PO出藥袋表示自己也是受害者。





Po文引起網友熱議，至少有十餘人回覆自己吃完也是上吐下瀉，還po出藥袋照片，tag老闆。網友也表示，店家雖然主動聯繫受害者，但僅表明到時候會給一組保險公司的聯絡電話，請受害者自行連絡，也讓這些受害者傻眼。

新竹市消保官劉興振表示，請受害者自行連絡保險公司並不是好的做法，且大部分保險只能就醫療保險部分實支實付，仍建議消費者直接找消保官，請求協調「精神慰問金」、「影響工作損失」等民事賠償。劉興振說，受害消費者可直接上行政院消費者保護協會網站https://cpc.ey.gov.tw/直接網路填單，消保官這裡就可收到申訴。

新竹市衛生局表示，6月18日開始陸續接獲通報有11位民眾餐畢發生食品中毒現象情事，衛生局18日至該店稽查，當日也開立限期改善通知單，並採集食品檢體，另於20日再採集店內3名廚房工作人員糞便檢體，與疑似食品中毒個案糞便檢體進行檢驗。

檢驗結果於7月1日出爐，食品檢體之沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等食品中毒指標菌均未檢出，但1名廚工及3名個案的糞便檢體均檢出腸炎弧菌。衛生局已責成業者限期改善，將後續擇日複查，如複查仍不合格，將依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬至2億元罰鍰。另並責請該店要求該名檢出腸炎弧菌之廚房工作人員，應於完成治療至糞便檢體未檢出後始可再度從事食品衛生相關工作。衛生局將要求並監督該業者徹底完成改善，保障市民食品安全。