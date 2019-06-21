竹市爺奶健康show嗨翻　101歲阿公舞力全開

▲新竹市副市長沈慧虹現場開心與17位90歲以上大齡長輩合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為促進長者健康，新竹市衛生局21日舉辦「2019花漾爺奶動動show」競賽活動，超過350名65歲的花漾爺奶上台舞力全開，其中有17位高齡90幾歲長輩也隨著翩翩起舞，展現活力，比賽結果由科園社區發展協會及關東社區發展協會獲最佳演出獎，晉級代表竹市參加全台分區競賽，副市長沈慧虹表示，透過給予長輩舞台，鼓勵長輩參與社區活動創造樂齡生活，也敬佩長輩們透過團隊合作展現自信與魅力。

本次市決賽中最高齡的是東區科園社區發展協會101歲黎添霖阿公，去年全國總決賽中更以「社區百歲人瑞」上台接受蔡英文總統頒發獎牌，為「健康凍齡」的最佳見證人；另一位87歲「全盲、獨臂」洪嘉添阿公，因早年誤觸未爆彈致雙目失明，左臂斷剩四分之一，但在港北社區發展協會的熱情鼓勵下，時常參與活動，展現健康活力與生命價值。



新竹市副市長沈慧虹表示，家有一老如有一寶，新竹市65歲以上長者佔總人口12.2%，市府提出五大安老措施：第一是65歲以上長者免費裝置全口活動假牙，最高可補助6萬元，補助金額全國最高；第二免費幫長輩做健康檢查；第三推動 38個社區照顧關懷據點，辦理豐富健康促進活動；第四成立52個長青樂活健康食堂，讓長輩們共餐交朋友；第五建構「5A-79B-21C」長照服務單位，讓長照服務的觸角深入每一個有需要的家庭。

沈慧虹現場開心與17位90歲以上大齡長輩合影，她表示今日參賽長輩們人人都是最佳精神錦標獎，現在竹市有許多爺奶相揪到社區活動中心「讀冊」，參與動動健康班、社團活動等，學習運動、訓練記憶、防跌、正確吃藥、三高控制等，還有專業營養師進入社區教導如何製作健康營養餐，帶長輩們回到少年時代，每天都充實、活力、健康。

新竹市衛生局長吳昭軍表示，除五大安老措施，本市三區衛生所還有社區營養師駐點服務、客製化營養指導並深入各社區辦理營養教育課程，教長輩如何吃的下、吃的對、吃的好、吃的巧，讓每位長輩都能聰明吃、快樂動。同時也鼓勵長輩們走出家門，培養健康的休閒，多參加社區舉辦的健康活動，多認識朋友，大家互相照顧、互相支持及學習，最重要的是，社區參與及適當的運動可以延緩身體老化不衰退、降低失智的風險。

今日除選出最佳演出獎分別為常勝組科園社區發展協會及新秀組關東社區發展協會，另外還有6隊分別獲得最佳活力獎的是湖濱人文關懷協會、光華社區發展協會、港北社區發展協會，最佳表現獎的是風城健康養生促進會、虎仔山長青會、民富社區發展協會，這些團體都是平時就熱愛參加社區活動的爺爺奶奶所組成，搭配音樂節奏將肌力、平衡力、柔軟度及心肺耐力之動作設計結合融入於表演主題中，各具特色。

吳昭軍表示，衛生局所也結合各鄰里協會、民間組織，辦理各項「長者健康促進班」、「健康飲食講座」、「健走顧健康」、或是「失智友善講座或宣導」等相關高齡友善健康促進活動，鼓勵長輩們走出家門，共同參與、互相扶持及學習，做個健康活躍的高齡長者。

新竹市衛生局建議65歲以上銀髮族每週應累計至少150分鐘中等費力身體活動，並把握「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」及「吃巧」三好一巧之健康均衡飲食原則，少油、少鹽、少糖，多喝水、天天五蔬果、女性腰圍維持小於80公分；男性小於90公分、不菸、不酒、多動腦、力行健康篩檢、讓慢性病不上身，達到健康老年的生活目標。