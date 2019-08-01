農曆七月到！鳯林「百鬼夜行祭」舖鬼桌巾邀吃「百鬼宴」

▲鳳林鎮北林三村社區發展協會主辦「第八屆菸樓迷路，百鬼夜行祭」活動，今年運用科技以空拍機從空中俯瞰，拍下甄選出80張百鬼桌巾排成的百鬼夜行字形。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆習俗7月鬼門開，鳳林鎮北林三村社區發展協會選在每年農曆7月舉辦「鬼」聚會，8月3日邀請大家打扮成各種妖魔鬼怪，在北林三村充滿日本風味的的菸樓街道上繞街遊行，度過百鬼狂歡派對。

鳳林鎮北林三村社區發展協會今年續辦「第八屆菸樓迷路，百鬼夜行祭」，不同往年的是，今年首創配合傳統辦桌活動推出「百鬼宴」活動，希望將傳統菜餚重現、推廣，以創意呈現在地餐桌宴席菜色。

▲▼去年百鬼夜行活動百鬼造型及踩街。（圖／記者王兆麟攝，下同）

今年活動運用科技以空拍機從空中俯瞰，拍下甄選出80張百鬼桌巾排成的百鬼夜形字形，將成為整個活動注目的焦點。

北林三村社區發展協會表示，今年特別邀請到「賽德克巴萊」電影道具製作師鐘國艷團隊製作舞台佈景。8月2日下午5點將在北林國小，組裝全縱谷最大的鬼怪藝術裝置，預計6點完工，行政院東部辦公室的許傳盛執行長與鐘國艷團隊都將出席現場。

▲鬼屋探險是每年活動重頭戲。



北林三村社區發展協會理事長李美玲說，每年都有許多志工來此參與活動，大家也會發想各種創意，讓活動變得更好更特別，除了晚上開始的踩街遊行與表演團體，鬼屋是每年的重頭戲。

主辦單位表示，活動當天除了重頭戲群魔亂舞的踩街遊行，今年還增加許多表演節目，並結合台灣傳統的辦桌，將傳統客家菜餚擺上「百鬼宴」，讓遊客有好吃有好玩，最後也將把80張百鬼桌巾圖紋限時義賣。

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