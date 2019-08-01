中國小老闆「被潑酒」1打5！遭俄羅斯壯漢「踢頭慘死」畫面曝光

▲溫州男子在西班牙被俄羅斯人群毆致死。（圖／翻攝自CPU_POLICE）

記者劉亭／綜合報導

一名中國遊客28日於西班牙巴塞隆納一間夜店遊玩時，與一群俄羅斯男子發生衝突，在夜店外被5人圍毆，就算倒地仍繼續被打，頭部受到重擊，之後雖然送醫治療但仍不幸死亡。動手的數名俄羅斯男子之後逃離現場，西班牙警方仍在查。

綜合外媒報導，這名中國遊客來自溫州，今年25歲，家裡還有一位姐姐，父母在西班牙經營店鋪，他平時也在店裡上班，是俗稱的小老闆。他28號與朋友們一起到奧林匹客港的夜店「zich」，沒想到卻發生憾事。

受害者的朋友表示，當天同行的有2名華裔朋友，可能是跳舞時不小心發生碰撞而發生爭執，事發前有3名身材魁梧的白人，向其中一名華裔男子臉上潑酒，之後2名華裔男子離開了酒吧後，3名白人也跟了出去。

根據現場畫面顯示，3名白人男子不斷朝中國遊客頭部揮拳，他雖然試圖反擊，但很快就被打倒，背後衣服也完全破掉，就算他已經倒在地上，仍然遭到拳打腳踢，之後又來了2名白人壯漢，對他進行集體圍毆，現場遊客紛紛閃避，之後才有人上前制止。

當地警方於推特通報稱，在奧林匹克碼港（olympic port）發生中國人與俄羅斯人群毆事件。幾個小時之後，中國男子在醫院去世了，這是本月在該市的第5起兇殺案。

中國駐巴賽隆納總領事館30日發表聲明，7月28日（星期日）淩晨，一青年華僑不幸在巴賽隆納某夜店外遭毆打，後經醫院搶救無效死亡。當日上午8時，駐巴賽隆納總領館獲悉有關情況後，即與其家屬及警方進行了溝通，對受害者家屬表示慰問，瞭解事情經過，敦促警方依法處置，儘快調查，保護好遇難者家屬的人身安全和合法權益。目前，警方正在調查取證。