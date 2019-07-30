影／台鐵格鬥戰！西裝小哥「太魯閣號逃票」拒補　亂拳怒毆正義黑衣男

▲台鐵太魯閣號2名乘客為了補票打架。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者胡順惠／台北報導

一名林先生在臉書爆料，29日13時10分搭乘台北往花蓮太魯閣號列車時，有一名身穿白色上衣的男子被查到沒買票，站務員要求補票卻不服，後來另一名乘客看不下去，雙方發生激烈口角，後來甚至在下車門邊扭打。台鐵表示，這起糾紛屬於旅客跟旅客之間的糾紛，七堵所警員13時54分到站，年輕旅客臉上挫傷，在八堵車站搭上119 救護車送醫診治。

請繼續往下閱讀...

影片畫面中，白衣男子不斷往對面的男子揮拳，與對面的黑衣男子扭打成一團，列車到站後，兩人也從車上打到車外。林先生還原事件過程，一開始白衣男持電子票證搭乘太魯閣號，但太魯閣號原定就是需要購票才能搭乘，被站務員要求補票時不服，一旁的黑衣男看不下去，結果雙方一言不合開始大小聲，後來甚至動手打架，站務員雖然有來勸架，但也沒有辦法說服，乘客都嚇到躲到後面去了。

台鐵八堵站表示，29日228次13時38分進站，宜蘭車班列車長呼叫第6車處有旅客打架，七堵所13時54分警員到站，初步瞭解年輕旅客（白衣男子）持電子票證乘車，與另一名乘客（黑衣男子）疑似質詢時發生口角，以致年輕旅客臉上挫傷，經車站處理，14時12分處理完畢，受傷年輕旅客搭上119 救護車送醫診治。台鐵說，這起事件屬旅客跟旅客之間的糾紛，後續是否提告屬雙方權益。

▲年輕旅客臉上挫傷，在八堵車站搭上119 救護車送醫診治。