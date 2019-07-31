忘了阿拉悲劇！台中知名夜店X-CUBE明火調酒吸睛　消防局開罰

記者李忠憲／台中報導

知名夜店「X-CUBE」再添一樁！民眾發現，該夜店調酒師竟以明火方式調酒，看似炫目，但暗藏危機，恐影響公共安全。台中市消防局31日表示，公共場所未經主管機關許可不得使用火焰、火花、火星方式進行表演性質活動，業者已觸犯《消防法》，已派員開罰，最重可罰15萬元。

▲XCUBE調酒師以明火調酒，遭消防局認為違反消防法開罰。（圖／網友鍾小姐提供）

知名夜店X-CUBE近年因表演過於鹹濕，加上酒客與安管人員當街大亂鬥，遭警方強勢臨檢，被迫暫時停業。今年4月底復業後，生意逐漸恢復以往，但卻有民眾上周末前往消費時，發現也店裡的調酒師竟有明火方式調酒。民眾拍攝影片上傳網路，引發各方討論，有人認為已觸法，通報台中市消防局。

▲▼調酒師明火調酒，讓客人直接用吸管喝。（圖／網友鍾小姐提供）

台中市消防局獲報後，認為未經主管機關許可，業者不可用火焰、火花或火星的方式，進行表演性質活動，業者行為恐已觸法，立刻交辦所轄大隊前往查察。

消防局表示，台中市在2011年阿拉夜店大火造成9死13傷，即訂定《火災預防自治條例》，第4條規定，供公眾使用建築物及主管機關公告之場所，禁止明火表演。但符合相關法令規定，經本府消防局許可者，不在此限。另根據消防法規定，供公眾使用建築物及中央主管機關公告之場所，除其他法令另有規定外，非經場所之管理權人申請主管機關許可，不得使用以產生火焰、火花或火星等方式，進行表演性質之活動。

▲▼知名X-CUBE夜店爭議不斷。（圖／翻攝臉書粉絲專頁）

消防局表示，X-CUBE涉及使用高濃度酒精進行調酒表演，未依法申請室內明火表演部分，本局已交辦所轄大隊前往查察。經比對影片無誤後，30日送達舉發違反消防法案件通知單，現場蔡姓主管表示拒絕簽名，消防局已告知相關權利以掛號方式郵寄送達管理權人，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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