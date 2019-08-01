郭台銘、柯文哲加這兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！藍綠不擔心嗎？

▲鍾小平表示，台南市長黃偉哲說，郭柯合是「最強第一大黨」。（合成圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨籌備大會將於6日舉行，據了解，柯陣營有意拱鴻海集團創辦人郭台銘脫黨參選總統 。對此，支持柯選總統的台北市議員鍾小平表示，郭柯合之外再加上兩個人，「這四個合起來就是氫彈，這個藍綠兩黨你難道不擔心嗎」、「只要他幫他，我跟你講通路一出去就不得了了。」

柯文哲想籌組政黨傳言已久，黨名追隨台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」。柯心腹蔡壁如證實，確實有這想法，但組黨有程序，已將創黨開會通知先給內政部。

據悉，柯陣營組黨的政治目的除要搶攻國會席次外，更主要在於拱郭台銘出來參選，柯組黨取名為「台灣民眾黨」簡稱「台民黨」，諧音「台銘」也若有似無向郭喊話。但郭妻曾馨瑩得知後，第一時間打回票，讓郭本人也陷入長考中。

▲▼鍾小平表示，郭台銘、柯文哲加上王金平和張善政，「這四個合起來就是氫彈！」（圖／資料照／王金平辦公室提供、記者呂佳賢攝）

國民黨台北市議員鍾小平日前表態以無黨籍身分，參選台北市第五選區立委，並支持柯文哲選總統，要替柯串連成立後援會。鍾在7月30日的《新聞面對面》政論節目上表示，柯有沒有說過要找原子彈，什麼叫原子彈，就是郭柯合，「比原子彈更厲害叫什麼？氫彈！郭是藍，柯是淺綠加白」，王金平是本土藍，有農會系統等通路，「只要他幫他，我跟你講通路一出去就不得了了。」

鍾小平分析，柯文哲有票還有「空軍」，郭台銘有錢也有票，王金平的通路多厲害，「民進黨也怕、很難選」，台南市長黃偉哲說，郭柯合是最強第一大黨，「還有一個不要忘記他，張善政拒絕，張善政是淺淺藍，形象很好，當過行政院長，這四個合起來就是氫彈，這個藍綠兩黨你難道不擔心嗎？」