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奉天宮百年傳統鬼月封鐘鼓　避免嚇到「好兄弟」

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▲▼ 奉天宮遵循百年傳統，農曆七月鬼月前封鐘鼓 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 奉天宮遵循百年傳統，農曆七月鬼月前封鐘鼓 並貼上封條。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆七月初一，民間俗稱開鬼門，奉祀開臺媽祖的新港奉天宮在每年農曆的六月最後一天依循傳統作法「封鐘鼓」，在農曆七月的期間停止鳴鐘擊鼓，封鐘鼓以免被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。奉天宮董事長何達煌也在31日上午率董監事在祭典儀式結束後親自封鐘鼓。

▲▼ 奉天宮遵循百年傳統，農曆七月鬼月前封鐘鼓 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 奉天宮遵循百年傳統，農曆七月鬼月前封鐘鼓 。（圖／記者翁伊森攝）

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▲▼ 奉天宮董事長何達煌率董監事在祭典儀式結束後親自封鐘鼓。（圖／記者翁伊森翻攝）

農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，開臺媽祖今年已駐臺398年但仍維持傳統，完全展現媽祖慈悲普度眾生的精神。

何達煌說，「封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現」，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」。每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神；但是到了農曆七月，為避免來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，故依例禁止。

「封鐘鼓」儀式國曆7月31日（農曆6月29日）星期三舉行，上午誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安。依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆七月整整一個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

道教慶贊中元、佛教蘭盂盆會，一般習俗是家家戶戶在下午時分，設案於自家門口祭拜「先民、好兄弟」，焚燒銀紙給「先民、好兄弟」當盤纔，讓「先民、好兄弟」到世間受普渡的日子能逍遙自在，趁機討好他們以避開災難；許多廟宇皆已改為電動式鐘鼓，現今奉天宮依然尊循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。

今年為了服務廣大民眾，新港奉天宮在104百年建醮及105年圓醮後首次舉辦啟建靈寶啟燈消灾赦罪法會暨無上拔度普度齋壇法會，從農曆7/5、7/6、7/7三天特聘高功道長於本宮廟前廣場舉行為信眾消災祈福

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關鍵字：奉天宮,鬼月封鐘鼓,何達煌

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