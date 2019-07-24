故宮五度攜手松山奉天宮　用AR、3D列印重現古畫典藏

▲故宮新媒體藝術展透過古畫「百駿變」，加上今日的電腦斷層掃描，讓民眾看到動物身體內部。（圖／故宮提供）

記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院今年與松山奉天宮5度攜手合作，即日起至10月27日在天公藝廊推出「動物藝想─故宮新媒體藝術展」。故宮表示，這次的展覽以動物為主題，透過故宮新媒體藝術作品、當代藝術及生物科學研究，結合AR擴增實境、立體光雕、3D掃描列印等先端數位技術，帶領觀眾從藝術、科學、自然及社會的角度，一同進入動物的藝想世界，探索動物與人類之間共生發展的危機與轉機。

故宮副院長黃永泰表示，松山奉天宮是故宮長久以來堅實的合作夥伴，這是雙方五度攜手於天公藝廊展出新媒體藝術展，持續為大眾提供更多親近藝術的機會。此外，感謝松山奉天宮鼎力支持「故宮遊藝思」專案活動，熱情贊助奉天宮香客大樓，為參訪故宮北院的偏鄉學子提供免費住宿，減輕學生旅途往返舟車勞頓。

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▲新媒體作品－貓狗斷層掃描 。（圖／故宮提供）

展團隊表示，展覽從「博物百科」與「吉祥寓意」兩大主題切入，探討人與動物之間多樣性關聯。主題一「博物百科」，透過「百駿變」、「南懷仁的坤輿圖說世界」及「貓狗斷層掃描」等新媒體作品，述說古人用畫筆描繪動物外部形貌，今日以電腦斷層掃描看到動物身體內部，串聯從古至今人們以各種方式記錄生物，也標示人類在科學探索潮流中的藝術轉向。

▲新媒體作品－南懷仁的坤輿圖說世界。（圖／故宮提供）

主題二「吉祥寓意」，指出人們常取動物名稱諧音賦予其吉祥寓意，流露人類對動物獨特的情感與價值投射。此次展出「立體光雕百福瓶」新媒體作品，發想自故宮典藏〈清 汪承霈 繪御製詩意百福繁生圖〉，以立體光雕技術將畫中捲雲、紅蝠紋飾投映於瓶身，當觀眾走近花瓶時，紅色蝙蝠便環繞瓶身展翅飛舞，象徵「鴻福齊天」，也祝福觀眾幸福好運連連。

故宮表示，「動物藝想─故宮新媒體藝術展」以多元策展思維與數位科技應用，帶領觀眾從宏觀視野欣賞故宮典藏。誠摯歡迎暑假期間全家同遊，尋訪多彩多姿的動物藝想世界。

▲▼故宮新媒體藝術展—動物藝想 。（圖／故宮提供）

動物藝想—故宮新媒體藝術展

展覽日期：07／23～10／27

展覽地點：松山奉天宮（台北市信義區福德街221巷12號）

開放時間：09:30～17:00（每週一休館）

免費入場



▲新媒體作品－立體光雕百福瓶。（圖／故宮提供）