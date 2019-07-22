竹北警開槍擊斃越南移工　遭判8月　警署聲援：爭取警用槍國賠制度

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

越南籍逃逸移工阮國非106年8月31日飲酒並施用毒品，在新竹縣竹北市鳳山溪河床旁砸車經民眾報警後，當時新竹縣竹北分局的警員陳崇文獲報後，協同兩名民防人員前往處理。陳員與民防人員到場後，因遭阮嫌攻擊，甚至打算開走巡邏車，結果陳員當場開9槍，造成阮姓外籍疑工送醫後死亡。今天22日新竹法院判處陳姓警員有期徒刑8個月、緩刑三年。對此今警政署今晚發聲明表示「盼爭取警用槍國賠制度」。

承審法官認為：陳員於使用警槍當下，阮嫌並無任何持械攻擊行為，且陳姓警員在射擊第4槍後，阮嫌下半身已大量出血，可能造成危害程度明顯降低，但陳仍持續朝阮嫌開5槍，造成阮嫌送醫急救不治，認為陳姓警員用槍時機失當不符比例原則。

對此今警政署今晚發布聲明表示，警政署對今日陳姓員警遭新竹地院判刑8個月結果表示尊重、但警政署重申：強調警察工作本極具危險性與不確定性，且員警遭受歹徒或犯嫌攻擊的頻率日趨升高，目前已在辦理研修「警械使用條例」。

警政署指出，為避免類似案例再度發生，未來警政署將朝「緊急時可運用非屬警械之物品」、「增設警械使用調查小組」、「以國賠機制處理，減少員警訟累」等方向進行研議，希望社會各界能繼續支持警察依法使用警械，並呼籲民眾尊重公權力、能盡量配合警察執法。

【其他新聞】

►影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片 警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

►誆稱費玉清澳洲演唱會 揪打工團兩周騙上百本護照



►蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！ 遭移花接木成不尊重殉職勇警