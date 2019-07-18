最接地氣局長大仁哥遭拔官！　基層怨政治力凌駕警察專業

▲台南市警局長黃宗仁，因受到基層員警肯定頗受基層好評，卻疑似因「政治力介入」遭拔官。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

即將回鍋擔任警政署長的台南市警察局長黃宗仁，不但被基層警員讚譽為史上「最接地氣」警察局長，他任職台南市警局期間推動報案正常化，絕不吃案不給基層壓力、雖然屢在警察各項工作表現獲得六都前段班的佳績，但地方卻傳出因為台南去年九合一大選警方查賄「查到不該查」的人得罪當道。

2018執政黨敗選後就多次傳出台南警局長黃宗仁位置不保。對此基層也感嘆：「大仁哥（黃宗仁）能力再好也不敵政治力的操作」政府口口聲聲說要尊重警察專業，對照黃宗仁沒有犯錯卻將回鍋警政署副署長現實，兩相對照格外諷刺。

警界知情人士透露：六都警察局長位階比警政署副署長高，僅次於警政署長、警大校長，台南市警局過去各項績效表現在六都名列前矛，其中去年底查賄更是六都第一名，且過去3年各項警政工作無重大疏失，照理說應無降調二度回鍋副署長的必要：「簡單說、當過六都局長的回任警政署副署長都是出包遭調回」「以往只有台北市前警局長黃丁燦因爆發周人蔘電玩弊案、還有台北前警局長邱豐光因世大運維安不力才遭調回」

而台南警方也盛傳，去年九合一大選台南市警局曾赴白河查賄，目標鎖定一名X姓市議員候選人的樁腳，由於X姓候選人是政要之子，雖然警方查賄並未成案，但警方調查綠營地方選舉動作，當就引來力挺X姓候選人的派系揚言要撤換黃宗仁當作報復。

警界高層透露，除了某派系明目張膽介入警察高階人事外、另外一名北市的金主也透過警政高層施壓必須撤換黃宗仁，但黃宗仁明明工作表現上是六都名列前茅的優秀人物、居然僅因查賄查惹毛要員，就被撤換回鍋當副署長，等同遭拔官懲處，基層痛批內政部調整黃宗仁職務根本不符警界倫理、嚴重打擊警察士氣、漠視警察專業。

而且對照內政部長徐國勇上台後，今年初高階警官異動，一波簡單的人事異動可以切成四次發布，過程還透過特定媒體帶風向、讓警察晉升制度大亂，警政署屬意的警官升不上去、警界普遍風評有爭議的警官也換不下來，只要有管道直通高層，重要警職資歷不到半年也可平步調升局長，警政署高階警官人事權幾乎遭內政部架空，成為內政部酬庸拉幫結派的工具，警界盛傳現在是政治力凌駕一切，只要找對關係、找對人就能高升「誰還看工作表現？」

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