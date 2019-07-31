亞洲第一官方正式入會　新北透過IFOAM邁向國際

▲ 新北市長侯友宜與IFOAM Asia主席周澤江簽署合作備忘錄。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於2019年3月與國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）合作辦理「第4屆亞洲有機青年論壇」，獲各界熱烈迴響。新北市政府農業局也在7月份成為IFOAM Asia正式會員，是亞洲第一個以地方政府名義加入該聯盟的組織，持續與國際有機農業接軌。

農業局長李玟表示，入會IFOAM Asia讓世界更易看見臺灣，新北有機農業也能隨時配合國際發展趨勢調整，並將最新的有機概念帶給農友；新北市與IFOAM Asia於青年論壇會上協議共同推動「亞洲有機行銷智能中心」，首波「友善契作平台」將於8月底推出，除邀請有機、友善農友加入，也鼓勵企業踴躍認購好的農產品，更廣納各種創新有機行銷模式的團體合作。後續將緊接推動區塊鏈技術應用於有機驗證，促進消費者信心，持續擴大全球有機生活圈。

▲ IFOAM Asia青年論壇工作坊學員合影。

參與論壇工作坊的青農學員李昌峻表示，此次最讓人印象深刻的就是和來自各國不同性別和專業領域的青農與專家一起討論PGS參與式保障體系，並向亞洲各國學員介紹自家有機茶園經營理念，會後他也不斷思考著如何打破目前有機法規的桎梏，邁向有機3.0，讓自家產品能夠銷向國際。來自高雄的青農林欣樺對於全英文授課非常贊同，認為這樣才能讓臺灣農業與國際接觸；現在她仍持續與當時同組的菲律賓青農聯絡，也許未來有發展成事業夥伴的機會也不一定!

農業局表示，3月份舉辦的青年論壇，是我國有機產業與國際接軌的一大步；新北市以有機營養午餐政策，推動校園午餐採用有機蔬菜，結合全市學校、幼兒園及公托共653間，創造全臺灣產業鏈10倍以上需求，徹底翻轉有機蔬菜產業生態，也帶動全臺有機農業發展。這項典範成為新北市躍上國際舞台的推動力，成功邀約IFOAM Asia首度來臺舉辦官方活動，參與論壇培訓的學員，也對於這次拓展視野的交流機會讚嘆不已，對未來持續投入有機農業極具信心。

▲ IFOAM Asia青年論壇工作坊學員新北青農李昌峻。