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陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」　拉胚釉料昇華生活陶

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記者郭世賢／新北報導

出生在世代從事陶藝工作的陶藝大師李邱吉，自幼上學讀書農忙外，大概都與泥土為伍，也造就了一手拉坯絕活，在鶯歌地區18位陶藝老師，被封為「最快拉胚手」，也在泥塑藝術的薰染下，他慢慢體會出對社會邊緣人的付出與陪伴，可重塑新的生命價值。

▲ 陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」 拉胚釉料昇華生活陶。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 陶藝大師李邱吉拉胚釉料昇華生活陶。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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30多年的製陶、作陶、教陶，陶藝大師李邱吉從為了養家糊口，到懷抱助人服務，最後擴展為人文事業的熱情使命，是他投入陶藝教學的動力，而「器」概念，也是一直是他以生活為中心的創作形式，也就是所謂「生活陶」。

李邱吉在樹林柑園國中、鶯歌工商教導學生製陶外，在因緣際會下，也到了桃園監獄技藝教學，透過陶藝的學習，使更生人向上追求改善的機會及勇氣，經由互相教學相長，他更深知付出與陪伴，可重塑新的生命價值。

▲ 警察爸爸洞燭先機看出「藝術潮流」，兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 陶藝大師李邱吉，覺得很有成就的學生楊詠喆（左），警察爸爸楊朝廷（右）洞燭先機看出「藝術潮流」。

李邱吉也是鶯歌陶博館志工，在他的解說導覽下，透過分享把陶藝豐富的釉色及粘土的韻味傳遞給大眾，讓陶藝不再是遙不可及，高高在上的藝術，而是可觸摸、可擁有的生活器具。

讓他覺得很有成就的學生之一就是楊詠喆，經過休學期間，跟著他學習陶藝，楊詠喆找到了一項有興趣的專長，也決定繼續發展學習鶯歌在地的陶瓷技藝，從而考上了鶯歌工商陶瓷工程科。

李邱吉的作品，曾在立法院的國會藝廊展覽，這幾年他更致力於柴燒落灰的自然釉韻呈現，從熟悉的紅藍的鈞釉、柴燒灰釉，造型器物、佛像雕塑，不斷呈現出更成熟的樣貌，讓人窺得陶藝作家的內在特質，及生活文化哲學彰顯。

樂陶齋陶藝工作室李邱吉：https://reurl.cc/MabWX

樂陶齋陶藝工作室
地址：新北市鶯歌區櫻桃路20號
電話：02-2678-6460

▲ 陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」 拉胚釉料昇華生活陶。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 陶藝大師李邱吉拉胚成形技法「水波紋」。

▲ 陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」 拉胚釉料昇華生活陶。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 陶藝大師李邱吉拉胚過程。

▲ 陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」 拉胚釉料昇華生活陶。（圖／陶藝大師李邱吉提供）

▲ 陶藝大師李邱吉作品，生活茶具「蘊味」。（圖／陶藝大師李邱吉提供，下同）

▲ 陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」 拉胚釉料昇華生活陶。（圖／陶藝大師李邱吉提供）

▲ 陶藝大師李邱吉作品，花器「憶」（左）；燈飾「窗花」（右）。

▲ 陶藝大師李邱吉「從務實糊口到更生人導師」 拉胚釉料昇華生活陶。（圖／陶藝大師李邱吉提供）

▲ 陶藝大師李邱吉作品，花器「山嵐」（左）；花器「曙光」（右）。

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關鍵字：新北,鶯歌,生活陶,陶藝,李邱吉

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