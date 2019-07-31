鬼門開這樣拜準沒錯！　中元普度撇步新北民政局報你知

▲ 金山區金包里慈護宮水尾港「放水燈」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

7月1日是農曆七月鬼門開，新北市各地的廟宇在這一個月，有許多特色中元普度活動，像是淡水路河祭的吸睛祈福龍船、靈鷲山無生道場的殊勝水陸法會、新莊地藏庵破地獄門科儀，各地放水燈活動等，而祭拜的時間、供品更是一門學問。

民政局長柯慶忠表示，農曆7月新北市各寺廟除了特色普度活動，並有多達280間宮廟提供贊普服務，舉辦慶讚中元、盂蘭盆法會，並彙整在地公益慈善能量，捐助白米、食用油、乾麵等普度供品給弱勢民眾或實物銀行，展現慈悲濟世理念。

其中，如淡水竹林慈玄宮的「淡水河祭路祭」，是每年的北海岸年度盛事，7月31日到8月2日舉辦為期3天的河祭、路祭薦拔祈福大法會，慰藉歷年來不幸喪命淡水河及道路上亡靈。

土城大墓公的百年中元祭典，每年「分區輪普」，2019年8月11日至14日祭典由板橋區主普，祭典從請神發表、安魂、普度施食、跳鍾馗到送神遶境，每年都吸引上千人共同贊普，是新北市的無形文化資產。

▲ 土城大墓公的百年中元祭典，是新北市的無形文化資產。

除了普度陸上好兄弟，還有廟宇更施放水燈引領好兄弟上岸饗食，其中金山區金包里慈護宮農曆7月14日的水尾港「放水燈」更是新北市唯一海上施放水燈的地方；三峽宰樞廟則是在三峽河畔豎立7層樓高的水燈排；中和廣濟宮、福和宮每年則施放由魚飼料製成的環保水燈，都具有接引亡者、送厄祈福的意涵。

台灣道教總會大法師邱天相表示，能吃能穿能用的皆可拿來祭拜好兄弟，最好都要準備一鍋蕹菜湯，讓動作慢的「好兄弟」還有東西吃；其他祭品則可依個人喜愛準備，例如準備三牲及五菜盤，三牲為豬、雞和魚肉，豬肉可選擇三層肉，雞肉和魚肉則要用熟的全雞和全魚，以表達招待敬意；五菜盤則可用素食乾料，例如乾的香茹、荀干、冬粉、金針及木耳，還有代表山珍海味的薑、鹽等，以表示邀請十方享用的意思。

邱天相說，習俗上農曆7月不要亂吹口哨，以免招惹好兄弟的注意；不能偷吃供品，以免讓好兄弟認為在搶食而找麻煩；不可以把筷子插在碗上，避免招來好兄弟共享食物；另要避免在晚上晾衣服，以免濕衣服招來鬼魂附著等，傳統風俗禁忌相當多，不過只要「存好心、說好話、做好事」，就不怕鬼上門。