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飯要吃冷的還是熱的？米該不該放冰箱保存？達人說話了

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白米,米飯,米。（圖／達志／示意圖）

▲農糧署建議民眾，買回家的米還是要放冰箱保存。（示意圖／達志）

記者許展溢／台北報導

吃米飯該吃冷的還熱的比較健康？農糧署副署長莊老達表示，冷、熱其實都可以，主要還是要依照自己喜歡的溫度。至於買回家的米又要怎麼保存？莊老達建議民眾，要放到冰箱保存，否則容易長米蟲，放久沒吃完品質也不好。

農糧署今（31日）舉行2019精饌米獎入圍決賽名單揭曉，現場更是邀請名模蔡淑臻頒獎，今年共有60件產品參賽，共分「台灣好米組」入圍10件，「台灣有機米組」入圍8件。最後冠軍由芳榮米廠台灣越光米（台南16號）和桃園市新屋區農會有機新香米（桃園3號）奪下。

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▲▼芳榮米廠台灣越光米（台南16號）、桃園市新屋區農會有機新香米（桃園3號）。（圖／記者許展溢攝）

▲▼芳榮米廠台灣越光米（台南16號）、桃園市新屋區農會有機新香米（桃園3號）。（圖／記者許展溢攝

▲▼芳榮米廠台灣越光米（台南16號）、桃園市新屋區農會有機新香米（桃園3號）。（圖／記者許展溢攝）

莊老達表示，台灣一年食米量平均一人45公斤，相較20年前一人90公斤差很多，主要是生活型態改變、食物多樣化，大家選擇性多，外食人口多，不像以前鄉下勞動力高，大多吃米，就健康來說，其實吃好的米是很好的選擇，也沒麩質，不會引起過敏。

莊老達說，現在的米放冷的Q度跟舊的米比起來好很多，關鍵是冷藏保存等技術比以前好，且現代的米烘乾後，都放到冷藏庫，就算過半年也跟新米一樣，口感可以保持很Q、很好吃。而不少傳統家庭通常都會買一大包米放在米甕，莊老達說，最好還是放冰箱，沒放就要馬上吃掉，否則容易長米蟲，尤其台灣潮濕、溫度高，跟一般東西沒放冰箱一樣容易壞。

▲▼2019精饌米獎,蔡淑臻。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡淑臻（左）表示，只要做好搭配，還是能多吃米飯。（圖／記者許展溢攝）

至於米飯吃冷吃熱哪種比較健康? 莊老達認為，吃冷會有抗性澱粉，也被稱作第三類纖維，含有纖維質，促進排便，不過抗性澱粉從熱變冷要大量增加不容易， 也不足以影響健康，只要吃自己最喜歡的溫度就好，沒有冷、熱哪一種較好。至於日本人都吃冷飯，則是文化問題。

蔡淑臻指出，女孩子怕胖不敢吃米，是片面理解，米飯是碳水化合物一種，只吃肉跟蔬菜隔天就瘦下來，但瘦的都是水分，沒有瘦到脂肪。她認為只要要選好的原形食物，有好的碳水來源，不經加工、挑選天然食物做碳水的來源，加上適當的搭配，如不要同時吃油脂含量太高肉類，還是能多多吃米。

▲▼2019精饌米獎,蔡淑臻。（圖／記者許展溢攝）

▲莊老達（右二）說，米飯吃冷或熱其實都可以，只要溫度是自己喜歡的就好。（圖／記者許展溢攝）

莊老達說明，精饌米獎是鼓勵好的產品，所有參賽樣品都是採秘密購買取得，還要先確認有符合糧食管理法規，且有標示品種，並通過農藥殘留及品種檢驗合格，經公開拆封更換包裝、隨機編號取代參賽名稱，再依外觀、粗蛋白質、食味值等標準評比。由於參賽產品在市面上所有通路，民眾都能買到，若想吃好米，就可以依此來選擇。

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關鍵字：農糧署,精饌米獎,莊老達,蔡淑臻,,米飯,米蟲,冰箱,冷熱

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