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清冰箱見「冰封40年女嬰屍」...頭髮都還在！他驚呆：可能是我姐姐

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▲▼美國男在家中發現冰封超過40年的嬰兒屍體。（圖／翻攝自YouTube／KSDK News）

▲美國男在家中發現冰封超過40年的嬰兒屍體。（圖／翻攝自YouTube／KSDK News）

記者錢玉紘／綜合報導

美國密蘇里州的37歲男子史密斯（Adam Smith）日前回到老家整理，在冰箱深處挖出一個老舊的瓦楞紙盒，打開來竟發現一具女性嬰兒屍體，嚇得他立刻報警。他想起自己曾有個姐姐，在他出生前就過世，家人從來不多提細節，因此懷疑冰箱裡的嬰屍可能就是無緣的姐姐。

史密斯的68歲母親日前罹患癌症，為了照顧母親，他搬回聖路易斯（St. Louis）的老家。媽媽在上周病逝，當他回家整理的時候，看到一個長年封在冰箱的紙盒，想著裡面可能會有私房錢，沒想到一打開，竟然是一具嬰兒屍體，史密斯形容，這具屍體保存完整，並且用粉紅色的紙包著，皮膚與頭髮都還清晰可見。

史密斯提到，過去媽媽一直說那個紙盒是婚禮蛋糕的上層裝飾，所以一直保存著，雖然自己從小就對裡面裝的東西很好奇，但多次被阻擋，所以也沒打開過，沒想到裡面竟是嬰屍。

史密斯認為，這具屍體應該就是他早夭的「姊姊」，這個姊姊在他出生幾年前就過世，家人只有稍微提過，但從不告訴他細節，「我問過我媽很多次，但她都直接轉移話題，或是乾脆直接停止對話，一直不告訴我這個秘密」。

史密斯今年37歲，他預估這個屍體已經在自家冰箱保存了46或47年，「我感到很困惑，又非常生氣，我只想知道更多真相和答案」。警方目前將本案列作「可疑死亡」處理調查，法醫也正在檢驗這具屍體。

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關鍵字：密蘇里州,冰箱,嬰兒屍體,北美要聞

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