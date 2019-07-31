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打造台版拼多多！有閑自創兩大機制　半年會員數成長2.5倍

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橘子集團旗下有閑社交電商（圖／業者提供）

▲流量裂變風潮吹進台灣，橘子集團投入打造「有閑」社交電商，有閑數位科技總經理施凱文表示，平台自今年初啟動試營運以來，包括新用戶、商家數、交易量皆穩健成長。（圖／業者提供，以下同）　

記者洪菱鞠／台北報導

結合社群分享的社交電商營運模式，吸引各大電商平台注意並相繼投入，中國大陸有拼多多、小紅書，台灣則有東森天美仕、有閑，強調的是以社交元素為核心，微商用戶透過分享商品給其他人購買來賺取分潤；有閑就分享自今年初啟動試營運以來，個人微店數在半年達近10萬家，尤其在導入拼團、拼券等社交購物機制後，帶動新用戶成長近2.5倍。

有閑與樂利數位皆為橘子集團旗下，但兩平台各自獨立運作，樂利提供的是跨境電商運營服務，有閑則是以目前正夯的娛樂社交電商模式操作，主要在於觀察到電商環節越來越碎片化，流量也遇到瓶頸，而大部分人透過社群平台取得購物資訊的比例，更勝於一般入口網站、電視廣告等傳統管道，遊戲橘子就瞄準了「社交裂變」所帶來的行銷影響力。

橘子集團旗下有閑社交電商（圖／業者提供）  橘子集團旗下有閑社交電商（圖／業者提供）

▲拼團、拼券機制導入，帶動新用戶加入。

為了讓更多用戶願意主動揪友消費，有閑在平台上推出兩大機制，一種是「拼團」模式，例如一樣商品原價100元，拼團價50元，在限定的時間、人數內開團成功的話，即可以用便宜價錢購得，而開團主除了可以賺取社群紅利，越多人入團，商品也會更優惠，統計目前月均拼團數已突破6,000團；另一種則是「拼券」模式，使用者只要邀請朋友參與，每個人都有機會獲得不同金額折價券，並可透過轉送或分享讓優惠券再增值，接下來預計會再推出客製化拼券。

有閑數位科技總經理施凱文表示，平台導入自創的社交購物機制後，觀察到營運半年間，會員成長率逐月攀升，相較今年初會員數已達2.5倍成長。而新型態的社交電商平台，把高品質的貨源、商家與個人社交圈結合在一起，透過人與人之間分享商品的行為，滿足個人微商。

此外，施凱文提到，對於微商店家來說，貨源難尋、供貨商不易尋找分銷管道等，是線上做生意的痛點，因此預定在下一季起推出「微商供銷系統」，協助供貨商無痛建立分銷管道，讓商品供應方及銷售方在線上就能完成一鍵挑貨、販售、行銷等作業。不過商品成交後，仍會收取包含金流在內的成交手續費，以個人微商來說，抽成最低2.8%，平台推廣初期不收取開店、平台使用、廣告等費用。

橘子集團旗下有閑社交電商（圖／業者提供）

▲有閑主攻遊戲、文創與ACG商機。

有閑數位科技營運副總經理夏千惠則表示，現階段平台上供貨商品數量多達10萬件，其中主攻遊戲、文創商機，以及與霹靂布袋戲合作推出獨家商城，ACG品項數比例重高達5成，業績占7成，在開站以來的10大拼團商品排行榜中，熱門遊戲、動漫商品如Switch NS 經典主機、變形金剛黑曼巴合金版柯博文、歧路旅人和PS4惡靈古堡遊戲片等皆榜上有名，平均客單價1,500元左右，之後將拓展推出生活、運動休閒等更多不同商品類型，下半年目標衝高營業額和會員數。

東森集團同樣看準社交電商將成為新零售時代下一波趨勢，除了投入發展網連通社交電商，更積極整合集團豐富資源。今年7月中，在東森天美仕主辦第二屆社交電商大會上，東森集團董事長王令麟特別提到，東森集團在台灣有東森購物、東森新聞雲、墨攻票券公司，在海外有香港草莓網及涵蓋全台灣、在大陸有研發及製造研發中心的東森自然美，注入所有資源，可望讓社交平台發揮更大的力量，讓想創業的個人微商有更多賺錢的機會。

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關鍵字：社交電商,東森天美仕,有閑,微商,拼多多,小紅書

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