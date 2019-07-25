利用會員人脈圈帶進新客　社交電商為行銷找新出路

▲東森集團旗下東森天美仕，以現在最夯的社交電商操作模式，並整合集團豐富資源，吸引許多想創業的微商個人加入，透過社群分享為自己創造收入。（圖／無店面零售商業同業公會提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

過去業者常常喜歡用發折價券、促銷折扣戰手法來吸引消費者，但消費者因折扣便宜而來，也會因折扣便宜而離開，因此業者就陷入價格競爭的紅海裡，當價格競爭越來越激烈，新客戶取得越來越困難時，就會開始意識到維繫忠誠舊客戶的重要性。

會員經濟再次在全球刮起旋風，從星巴克2017年財報看見星巴克會員只占總消費人數的18%，卻能貢獻36%營收，平均消費金額是非會員3倍。微軟過去採賣斷制的Office軟體，也改像Netflix、Spotify的串流平台採訂閱制，現在微軟有超過2.14億的99美元（約新台幣3,000元）年費訂閱會員，每個月都有細水長流的固定營收入帳。

中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興表示，會員經濟不斷發展裂變，以會員為中心精準的提供服務，並適時的推動「會員轉介客戶」，將帶動會員的人脈圈、發展出社交電商模式，進而為業者帶來新客戶的開拓。公會為了協助電商業者尋找解決方案，常規劃熱門網路行銷課程，例如KOL導購、社交電商、內容行銷等，來幫助業者找到行銷新出路。

Ustarhub心品匯創辦人江仕超分析，早期比較少注重會員的「外部轉介力」，往往想在會員本身挖掘更多貢獻，像是企業拓展業績的模式往往是不斷開發新品項，讓支持的老客戶再購買，但比較少思考如何讓現有會員帶動新客戶。現在「社交裂變」可在行銷機制設計下，做到目標達成才有回饋或讓利，可說是新的行銷思維模式。

看準社交電商將成為新零售時代下的趨勢，把人氣流量變成電商流量，從大陸的小紅書、拼多多，到台灣遊戲橘子集團旗下有閑社交電商、東森集團旗下東森天美仕等業者相繼投入，讓社交電商開始出現爆炸式發展，吸引消費人氣，也吸引各大電商業者的注意。

▲中華民國無店面零售商業同業公會規劃熱門網路行銷課程，幫助電商業者找到行銷新出路。

