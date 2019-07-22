竹市府預告放寬危老宅重建　預計5萬戶受惠

▲竹市危老重建公會團體宣導說明會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

內政部近日與各地方政府研商「都市危險及老舊建築物加速重建」推動措施，針對此案，新竹市政府本月19日起預告訂定「都市危險及老舊建築物加速重建放寬規則草案」，蒐集各界意見。未來將朝放寬危險老舊住宅重建高度、建蔽，亦針對小基地之危老重建容積移轉、免強制退縮等措施進行調整，讓原本老舊街區內臨狹小巷弄、蓋不高、蓋不多的危老宅，一旦順利整合成功後，讓更多小面積老建物得以適用各項重建優惠，增加更新意願，相關獎勵看得到也吃得到。

新竹市政府都發處長陳凱凌表示，新竹市中心地區老舊建築物有結構安全及救災困難等公共安全問題，但多遭遇現況建蔽率大於法定建蔽率、面前道路寬度不足等問題，縱然依危老條例申請重建容積獎勵，仍無法充分規劃設計利用，影響建築物重建意願。此次放寬重建高度、高度比、退縮等規定，並針對住宅區放寬建蔽率，其中基地面積達400平方公尺者，即放寬申請容積移轉，將加惠許多老舊建物小地主，增加整合重建誘因。

內政部統計資料顯示，新竹市逾30年屋齡的老屋高達5萬戶，中央為鼓勵老屋更新重建，於106年5月發布「都市危險及老舊建築物加速重條例」，推出二項獎勵改建誘因，第一是獎勵法定容積上限30％、第二是放寬高度限制及住宅區建蔽率。為促使民眾積極參與，更祭出「時程獎勵」方案，只要在109年5月9日前提出重建計畫申請者，即可再額外增加10％法定容積獎勵，使容積獎勵上限值提高至40％。

都發處指出，危老重建沒有最小基地面積限制，而且審核速度快，相較於「傳統都市更新」程序繁瑣且曠日廢時，危老重建顯得簡單而快速，只要經過「耐震能力評估」符合重建條件，即可申請重建，送件後2個月內完成審查，經確認容積獎勵值後，即可據以申請建造執照。只要取得100％土地及建築物所有權人同意，在109年5月9日前提出重建計畫申請，更能獲得額外10％法定容積的「時程獎勵」。特別呼籲有重建需求老舊屋主，務必把握時間儘速提出申請，以免坐失良機。

為積極協助市民解決建物重建問題，市府同步自107年7月起啟動「危老重建輔導團」，迄今已完成20餘場行動教室，為市民提供免費的在地化諮詢服務，歡迎市民多加利用。

危老放寬草案公告(https://urban.hccg.gov.tw/ch/index.jsp)預告期間至7月30日止，有任何意見或建議，請於預告期間內以書面陳述意見送至新竹市政府都發處(地址：新竹市中正路146號3樓，03-5285160黃技士。)