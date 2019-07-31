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知名建商辦「準公共化幼兒園」　月費4500元！新竹爸媽瘋搶入學

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▲知名建商辦「準公共化幼兒園」　月費4500元！新竹爸媽瘋搶入學。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲響應福利政策，新竹昌益建設協辦準公共化幼兒園。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

台灣生育率持續下探，生育率已是全球數一數二低，不過每年家有幼兒的家長要抽公立幼兒園，卻仍是難上加難。尤其新竹縣市是連續十餘年台灣生育率第一，要抽到「粥多僧少」的公立幼兒園，更是難上加難！新竹知名建商「昌益建設」董事長楊玉全，就率先拋磚引玉，無償提供校舍協辦「準公共化幼兒園」，每月收費最高4500元，中低收入戶還可免費就讀。

不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長、昌益建設董事長楊玉全說，台灣生育率下探，少子化已成台灣的國安問題，尤其年輕父母看到自已兒女準備上幼稚園時，要抽公立幼兒園，僧多粥少的名額，讓新一代的父母頭痛不已，加上新竹因婦幼福利極佳，且近竹科，已連續十餘年是台灣生育率第一，公托幼兒園「粥多僧少」的現象更是嚴重，因此才決定響應政府政策，配合縣市政府極力推動準公共化幼兒園的政策，盼能減輕父母的負擔。

▲知名建商辦「準公共化幼兒園」　月費4500元！新竹爸媽瘋搶入學。（圖／記者陳凱力翻攝）

楊玉全無償提供校舍，協辦準公共化幼兒園。（圖／記者陳凱力翻攝）

「昌益建設」為響應政府的「準公共化幼兒園」政策，免費提供香山一處校舍，與幼兒業者合作，打造一間準公共化幼兒園，入學的學生每月收費最高4500元，擁有第3名以上子女的家長，每人每月繳費不超過3500元，若中低收入戶還可免費就讀，預計招生90個，消息才公布，就已70多人前往報名。

這所「準公共化幼兒園」位於中華大學附近，環境優美，周邊充滿自然生態、青翠綠意的「閑谷社區」內，預計招募90名學生，消息一出，家長們都搶著幫孩子報名，不到一個月，就已經招收70學生。楊玉全強調，未來「昌益建設」在規畫大型社區時，也將規畫教育空間，免費提供有意做公共化幼兒園的業者合作，來幫助年輕人減少負擔，讓他們把小孩送到幼兒園，安心工作。

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關鍵字：幼兒園,昌益建設,新竹市,公托

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