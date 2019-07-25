竹市SBIR計劃創新有成　啤酒精釀智能系統技術吸睛

▲連續辦理7年「地方型SBIR計畫」，補助超過180家廠商。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府近年積極協助在地中小企業創新升級，推動地方產業創新研發推動計畫(SBIR)，成果顯著，今(25)日舉辦「107年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)成果發表會」，今年亮點成果有「智能化精釀啤酒配方系統」，讓消費者在家就能釀啤酒，還赴美參展發揚光大，「環境感測器監控系統」可應用太陽能發電與智慧農業，應用性高還成特斯拉(Tesla)充電特約廠商；新竹市副市長沈慧虹鼓勵新竹市中小企業加入創新研發計畫，提升產業競爭力，市府會積極協助解決企業的問題，邀更多廠商與市府合作，創造更大科技創新能量。

沈慧虹表示，連續辦理7年「地方型SBIR計畫」，補助超過180家廠商，累積創造約5億元產值，希望藉由SBIR計畫的推動，能讓新竹市在地企業擁有源源不絕的研發能量，透過大企業帶小企業的方式年年成長，從一根新的竹子開始萌芽並節節高升，讓創新研發的種子埋於新竹市大小企業心中，落實朝向智慧城市、產業升級的目標邁進。

今年度獲補助廠商共有27家結案廠商於現場展示計畫成果，新竹市政府特別設立「績優廠商獎項」，本次獲獎廠商為台灣智能製造股份有限公司、台灣智慧服務股份有限公司、創玖科技股份有限公司；希望鼓勵執行成效優異且具示範性的企業，並藉此帶動竹市中小企業除了埋首於創新研發外，可同時掌握市場需求以擴大整體執行效益。

其中亮點績優廠商之一的「台灣智能製造股份有限公司」的新創產品為智能化精釀啤酒配方系統，全自動化的設計，讓消費者未來在家就能喝到自己釀製的精釀啤酒，如同沖煮咖啡般容易，廠商表示，透過SBIR計畫完成原型機的設計開發，除成功赴美參加消費性電子展外，目前正與國際餐廳連鎖業者洽談至廈門設立商業據點，朝向品牌加盟方式拓點經營。

「台灣智慧服務股份有限公司」則開發電子門鎖遠端控制服務系統，使用者透過手機就能遠端確認居家大門安全狀況，出門忘記鎖門情況不再發生，安全又方便，也成功將技術轉售其他電子鎖公司，目前研發成果銷售已達600萬元營業額，未來產值可望突破2,000萬元。

同時也是績優廠商的「創玖科技股份有限公司」則透過模組化設計，無論是溫度、壓力、濕度都可藉由感測器傳遞準確數據至雲端，研發成果可應用近年當紅的太陽能發電監測、智慧農業等，同時也成為特斯拉(Tesla)充電特約廠商，提供電動車充電計費系統，可以透過網路遠端了解使用者充電計費狀態，執行成效優異。

新竹市政府產業發展處處長吳甲天表示，地方型SBIR成功協助許多企業從小變大，今年度執行單位中國生產力中心更成功輔導廠商申請創櫃板，計畫中也提供中小企業相關技術升級、研發補助、經營管理、財務諮詢、品牌行銷等輔導服務，期待透過強化核心技術及服務創新能力，提升新竹市產業競爭力，進而增加更多就業機會。