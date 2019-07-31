沿路赤腳尾隨...「怪人」出沒信義區！兩眼直盯詭笑嚇壞夜歸女

▲小I下班經過公園時，遇到可疑男子尾隨到家。（圖／翻攝臉書《信義區三兩事》）

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區30日晚上10點半，一名女子（化名小I）下班經過松隆路上的革新公園時，發現被一名戴眼鏡、身穿紅色襯衫背心、但沒穿鞋的男子跟蹤到家，讓她驚恐不已！事後在臉書發文提醒附近居民要注意。然而，不只小I經歷這段恐怖過程，另一名女子（化名小M）也在同日晚間遇到一名會「猥褻笑」的中年男子，令她嚇到報警！並發文呼籲夜歸女性要小心安全，最近有不少怪人！

小I發文指出，她下班經過革新公園時，看到一名正在洗手的男子，以為是在公園運動的人，不料竟是變態！男子緊貼她背後，尾隨到家門口，由於小I覺得影子太貼近，所以當下沒立即開門，反而轉過身問對方是誰！要幹麻！但男子用手摸小I的背袋，小I就跟他說「我不認識你」，男子也回「妳不認識我」，

令小I備受驚嚇，所幸路人和騎士經過，男子才離去。

▲小M在捷運市政府站附近，也遇到一名中年男子兩眼直盯著她，還露出詭異笑容。（資料圖／記者柳名耕攝，下同）

小M也發文指出，她在市政府捷運站附近店家上班，當日晚上9點半，一名衣衫不整、年約50至60歲男子突然坐在店外的等候椅上，然後隔著玻璃直盯盯地看著小M與店裡女客人露出猥褻笑容，10分鐘後男子離去，但女客人忽然說男子站在樓梯前盯著她看且表情笑地詭異，隨後，男子又回到店外椅子上坐下並持續看著店裡兩名女子小M與女客人，直到晚間近10點半才離開。令小M害怕關店時，男子可能還在附近徘徊，並擔心被尾隨而嚇得報警。

但員警到場時，未發現可疑男子，員警當下有拍照回報，也有致電報案人，但報案人未接聽。三張犁派出所所長31日針對兩起「怪人」事件表示，目前已掌握到該男身分，是名劉姓男街友，並無前科，已要求巡邏員警加強盤查告誡，要求他不要在附近徘徊，以給市民安全的生活環境。

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