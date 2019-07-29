課後接送司機猥褻小五童　她驚爆：叔叔隔著衣服摸我胸

▲葉男利用接送小珍的期間，將他載到某處停車場趁機猥褻。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名公所外包砍草員葉男，平時兼職幫忙接送小珍上下課，但葉男卻利用機會將小珍帶往停車場摸胸猥褻。葉男坦承犯行，法官斟酌葉男除撫摸被害人外，未再有進一步非禮之行為，再姑念葉男犯坦承犯行，並與小珍及其母親達成和解，態度尚稱良好，新竹地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年6月，應執行2年，緩刑5年，期間保護管束。

葉男(化名)是公所外包的砍草員，因為有經濟壓力，所以利用空閒之餘兼差賺錢。葉男受小珍(化名)媽媽委託，每週兩次到校接送就讀國小五年級的小珍放學，2017年12月某日，葉男利用接送的機會，將小珍帶往附近一處停車場對小珍摸胸，事隔不到一個月，葉男又再次以相同手法，將小珍帶往停車場猥褻得逞。小珍不願隱忍，向同學訴苦，最後才驚動校方，對葉男提告。

小珍證稱，「叔叔都直接隔著衣服摸我胸部，不會摸我其他身體部位，我不喜歡被摸，只要大叫，叔叔就會停下來」。

葉男坦承犯行。法官查閱監視器畫面，確實發現葉男駕駛小客車將小珍載往停車場停留，老師及同學也證稱小珍曾表示遭到葉男摸胸。因此法官認定，葉男有犯罪事實。

法官認，葉男是一時衝動，慾令智昏所致，相較於處心積慮預謀犯案，又或性犯罪之慣犯甚至性心理病患而言，惡性較輕，且犯後積極與被害人家屬和解，並獲得諒解，顯見具有悔意，依葉男所犯為3年以上10年以下有期徒刑，屬情輕法重，客觀上引起一般同情，即使依最低刑度仍嫌過重，因此依刑法59條予以酌減。

法官審酌，葉男明知被害人年紀小，為滿足私欲，罔顧被害人身心、人格發展及心靈感受，2度強制猥褻未成年少女，行為實不可取，本不宜輕縱，斟酌葉男在案發時除撫摸被害人外，沒再有進一步非禮的行為，造成更大傷害前即罷手，顯示人性尚未泯滅，姑念葉男犯坦承犯行，與被害人及其母親達成和解，且向法院表示願給對方緩刑機會，因此依2次對未滿14歲女子強制猥褻罪各判刑1年6個月，應執行2年，緩刑5年。

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