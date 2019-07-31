美姿禮儀研習　90歲阿嬤生平第一次穿白紗禮服…像做夢

▲屏東縣南州七塊社區發展協會31日舉辦美姿禮儀研習活動，氣氛熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州七塊社區發展協會7月31日舉辦美姿禮儀研習活動，關懷據點資深美女們，紛紛穿起美麗的婚紗，走在精心佈置的紅地毯上，她們說生平第一次穿白紗禮服、走在紅地毯上，很新鮮也很興奮，其中年紀最大的是90歲阿嬤魏蔡時說，好像在做夢 。

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▲▼穿婚紗。

南州七塊社區發展協會關懷據點成立至今剛滿1年，理事長賴良政、總幹事陳雅惠與志工們，每週三上午在社區辦理據點活動與課程，關懷社區長輩，促進健康，不定期舉辦主題活動，讓長輩開心。

▲▼立法院顧問蘇清泉（右）與高雄家庭聯合會分會長詹奇翰（左）合影。屏東縣林姓宗親會副理事長林育先（右）與南州鄉代許王婦櫻、許博精賢伉儷合影。

這場活動，吸引立法院顧問蘇清泉、立委周春米與莊瑞雄、立委參選人周佳琪、縣議員羅平道及許展維、鄉民代表許王婦櫻與戴曉萍，及屏東縣林姓宗親會副理事長林育先。

▲林育先與南州鄉七塊社區發展協會總幹事陳雅惠走紅地毯。

▼90歲阿嬤魏蔡時說林育先（右）長得很像她的孫仔。

協會總幹事陳雅惠特別感謝林育先協助爭取活動經費，讓活動順利舉辦，更期盼到場民代，未來繼續支持七塊社區發展。

林育先對獲邀參與活動感到很開心；他說，雖然這次參加立委國民黨黨內初選，未能順利出線，但他仍會持續在地方服務，傾聽人民聲音，也呼籲與會公職人員，不分藍綠、黨派，一起支持與南州七塊社區，讓據點越辦越好，每一位長輩們健康呷百二。