郵輪商機夯！基隆港旅運商業大樓第4季招商　初步投資95億元

▲複合商業大樓有機會成為基隆新地標。（圖／台灣港務公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

近年來台灣商港郵輪業務成長快速，郵輪旅客也連年增長，基隆港預計今（108）年有機會突破100萬人次。台灣港務股份有限公司表示，看準南港至基隆輕軌站行駛至此基地範圍，人潮商機將源源湧入，預計今年第4季公告基隆港旅運複合商業大樓招商作業，初步投資金額約95億元。

台灣港務公司指出，基隆港106年度獲評為亞洲最佳郵輪母港，郵輪旅客近年來均年年大幅成長，未來基隆港發展將依循近洋航線貨櫃港及國際郵輪母港之發展定位，逐步實現客、貨並進，結合港區及都市更新計畫。

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基於國際郵輪母港、基隆南港輕軌區位優勢及基隆港轉型等優勢，台灣港務公司將進行「基隆港旅運複合商業大樓」招商作業，並將其打造成基隆新地標，希望吸引國內外具規模之廠商投資進駐，創造港市共榮生活圈為願景，藉以提升基隆港之國際形象。

▲還能引入觀光遊樂設施及景觀旅館等。

據了解，「基隆港旅運複合商業大樓」基地4.168公頃，建蔽率70%、容積率290%，土地權屬為國有土地，由台灣港務股份有限公司經營管理，鄰近基隆火車站及基隆廟口，具有基本消費客群存在，除交通便利優勢外，將擁有基隆市中心唯一鄰近水岸的城市商圈，若透過招商引資可達到加乘效應，趁勢帶動基隆港市整體發展。

台灣港務公司表示，基地預計引入零售、餐飲業、觀光休閒服務業、工商服務業、公共運輸場站及其附屬設施、藝文及文教設施、娛樂觀光船活動、觀光遊樂設施、會議及展覽服務等，用以規劃港埠旅運中心、轉運商場及景觀旅館，初估投資金額約95億元。